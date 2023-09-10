«Ожирение в разы повышает риск рака и миомы матки»: акушер-гинеколог о главных проблемах женского здоровья

Кандидат медицинских наук Ирина Шестакова. Фото: «Гедеон Рихтер»

Как долго можно пить противозачаточные таблетки? Почему лишний вес сказывается на состоянии кожи? Каковы риски раннего наступления климакса? Опасно ли, что после ковида пропадают месячные? На и эти и другие женские вопросы региональных журналистов во время форума «В фокусе – здоровье» (организован компанией «Гедеон Рихтер» - прим. авт.) рассказала доцент кафедры акушерства, гинекологии и репродуктивной медицины факультета непрерывного медицинского образования Российского университета дружбы народов Ирина Шестакова.

- Ирина Геннадьевна, существует очень много мифов о контрацептивах. Например, многие женщины опасаются, что они вызывают привыкание…

- Таблетка пьется женщиной раз в день. Почему? Потому что через сутки ее действие заканчивается, и если не выпить следующую, то можно забеременеть. О каком привыкании может идти речь? На мой взгляд, один из самых опасных мифов сейчас - женщины уверены, что современные технологии помогут им родить ребенка в любом возрасте, даже если им за 40… Да, можно родить, но вопрос – с чьей яйцеклеткой? С донорской – без проблем! Либо со своей, которая в свое время была благоразумно заморожена. К сожалению, но факт, даже находясь на столь высоком уровне развития женской медицины, мы еще не научились продлевать жизнь яичников. Поэтому не вариант в 48 лет прийти к врачу и сказать: я сделала карьеру, купила дом, завела 10 собак, теперь можно и ребенка родить… Увы. В таком возрасте врачи могут предложить ЭКО только с донорской яйцеклеткой, так как своих у женщины уже нет. Сейчас мы предупреждаем своих пациенток, что к 35 годам, какая бы хорошая генетика не была и насколько здоровый образ жизни они бы не вели, способность к зачатию сильно падает. Поэтому если у вас к этому возрасту нет детей, но вы их в будущем хотите, то точно стоит задуматься о том, чтобы заморозить яйцеклетки.

- Какие еще проблемы вы наблюдаете у современных женщин?

- У современной женщины больше менструальных циклов. В связи с этим на первый план выходит проблема скрытой анемии (дефицит железа). Причем общий анализ крови может ее и не показать – гемоглобин в норме, но при этом женщина чувствует слабость, быструю утомляемость. При такой клинике для исключения дефицита железа в организме нужно проверять несколько показателей для исключения анемии, например уровень ферритина. Профилактика скрытой анемии – это грамотно подобранная контрацепция, как бы это не казалось странным. Даже гематологи сейчас стали ссылаться на то, что анемию у женщин должны лечить гинекологи! Порой нужно просто убрать ее источник.

- А еще некоторые женщины бояться, что противозачаточные таблетки вызывают бесплодие. Это так?

- За те 60 лет, которые существуют контрацептивы, ни одно исследование не показало, что их длительный прием снизил возможность зачатия. Дело не в контрацептивах, а в здоровье женщины. Например, есть такая болезнь – преждевременная недостаточность яичников. Это когда в яичниках слишком мало фолликул: например, женщине всего 32 года, а ее яичник находится в состоянии 48-летней. При этом женщина менструирует, пьет контрацептивы, но ведь болезнь то никуда не уходит, течет своим чередом и усугубляется. Потом женщина выходит в раннюю менопаузу, считая виной тому контрацептивы. Но это не так.

- Говорят, что после отмены контрацептивов вероятность забеременеть в первую овуляцию намного выше?

- Это действительно так. В 80-е годы контрацептивы были высокодозные, сейчас таких уже нет, они ушли в прошлое. И даже в учебнике «Библиотека практического врача» был четко описан эффект после отмены контрацептивов: после сдерживания функции яичников высокодозными препаратами, образно говоря, в первый месяц после отмены как плотину прорывало… И это в свое время был один из методов лечения бесплодия.

- Отражается ли состояние женского здоровья на внешнем виде женщин?

- Прямым образом! Проблема номер один в этом плане - избыточный вес. Ожирение имеет серьезные последствия. Первое – нарушение углеводного обмена вплоть до диабета. Второе - изменение тонуса сосудов с формированием предгипетонии и гипретонии. Третье – проблемы с суставами. Кроме того, ожирение повышает риск рака матки в 6-8 раз. У женщин с ожирением в несколько раз чаще выявляется миома матки, так как в жире вырабатываются вещества, которые стимулируют рост миомы. У женщин с ожирением чаще встречается плохая кожа, избыточный рост волос на теле, так как в жире вырабатывается огромное количество мужского гормона. Это же закон природы: больше жира – больше мужских гормонов, похудела – их уровень снизился, и кожа стала нормальной.

Кандидат медицинских наук Ирина Шестакова. Фото: «Гедеон Рихтер»

- А дефицит веса как сказывается?

- Если девушки изнуряют себя диетами, у них пропадают менструации на фоне дефицита жира и белка, и кости становятся хрупкими. Казалось бы – где матки и яичники, а где кости? Однако все очень взаимосвязано. 20-летние девушки, которые из-за дефицита веса не имеют менструации, могут легко получить перелом шейки бедра даже при минимальной травме. У женщины же, которая нормально питались и имела регулярный цикл, никогда не будет хрупких костей даже к 40 годам. Неврологи, занимающиеся нарушениями пищевого поведения, уже давно привлекают гинекологов к лечению женщин с анорексией. Понимаете, в организме женщины нет ни одного органа, где бы не были задействованы женские гормоны. Любой дисбаланс будет сказываться. Правильная работа репродуктивной системы заключается не только в том, что женщина беременеет и рожает, но и в том, что у нее правильный вес, хорошее настроение, красивая кожа, все отлично с сексуальностью и т.д.

- Есть ли факторы риска более раннего наступления менопаузы?

- Есть. Первое – генетика. Если у мамы и бабушки менопауза наступила в 42 года, то у вас может и еще раньше. Второе – операции на яичниках. Третье – курение.

- В каком возрасте лучше планировать первую беременность?

- С точки зрения науки, беременности, протекающие с наименьшим числом осложнений, происходят в возрасте между 20 и 40 лет. Однако другой вопрос - какова вероятность наступления беременности в этом периоде? Между 20 и 35 годами - очень высока, так как фертильность (способность к зачатию в конкретном цикле) составляет от 30 до 70%. А вот вероятность забеременеть в 45 лет составляет уже всего 1%.

- Иногда при длительном применении контрацептивов у женщин прекращается менструация. Это опасно?

- Это не опасно, это вполне нормально. Данный метод контрацепции предполагает полное отсутствие менструальных реакций. Гормональная контрацепция провоцирует временное подавление овуляции. А если нет овуляции, то и менструации тоже не будет. То, что происходит при принятии контрацептивов, это - не менструация, это искусственная, вызванная приемом контрацептивов менструально-подобная реакция. Это не кровотечение, а кровомазание. Оно может проявиться в любой день цикла. Это норма. Ее отсутствие – тоже норма: внутренний слой матки стал тонким, что перестал отвечать. Это может быть временно – три месяца нет ничего, на четвертый замазало. Не нужно волноваться по этому поводу.

- Есть случаи, когда после ковида у женщин пропадали на время месячные...

- Любое острое инфекционное заболевание может привести к функциональном наращению цикла. Например, при тяжелом течении гриппе цикл обязательно пропадет. Но это временный сбой. Потом все восстанавливается. Так же и с ковидом. Ранней менопаузы коронавирус точно не вызывает.

- Если ничего не беспокоит, зачем женщине ходить к гинекологу?

- Даже если так, хотя бы раз в год нужно обязательно прийти к врачу. Ведь молодые женщины даже терапевта практически не посещают, а современный женский врач сейчас выполняет массу функций – помимо осмотра, УЗИ, взятия мазков на инфекции и рак, оценивает вес, артериальное давление и т.д. И если что-то покажется подозрительным - отправит к узкому специалисту.

- Почему важно ходить к гинекологу после родов?

- Рождение ребенка - это самый главный экзамен для женского здоровья. Как ни крути, роды – это травма. Поэтому необходимо исключить физиологические изменения. Например, опущение стенок влагалища, или проблем с мочеиспусканием. А также очень важно обсудить вопрос дальнейшей контрацепции.

Рождение ребенка - главный экзамен для женского здоровья Фото: Олег УКЛАДОВ

- Современная медицина способна творить чудеса. А можно ли узнать пол ребенка на стадии зачатия?

- ЭКО – единственный метод, который позволяет выбрать пол. Но у нас в стране выбор пола ребенка разрешён только по медицинским показаниям – например, когда с полом ребенка связаны какие-то генетические заболевания и аномалии.

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