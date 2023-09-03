Бренд на отсроченное материнство: почему успешным и красивым не помогает даже ЭКО

Если вовремя заморозить яйцеклетки или эмбрион, то стать мамой можно и в 40, и в 50 лет Фото: Евгения ГУСЕВА

«Дорогой, у меня сегодня овуляция, давай не будем откладывать и начнем делать ребенка», - именно такое развитие романтического вечера предложила российским женщинам известный российский врач акушер-гинеколог, репродуктолог Юлия Колода. Да-да, именно так - прямо и в лоб, а не вот это все - ипотека, карьера, «не время», «давай еще немного подождем» и т.д.

Оглянуться не успеешь, как тебе уже 35. Смотришь на часы - пора: еще молода, уже успешна и вроде бы здорова - ничего не беспокоит! Но не тут-то было… В этом возрасте фертильность женщин снижается в два раза по сравнению с тем, что было еще десять лет назад. Собственных яйцеклеток осталось мало, а у некоторых уже и вовсе нет. Что делать? Куда бежать? Кому платить? И в какую жилетку плакаться? О бренде отсроченного материнства и его последствиях во время форума «В фокусе - здоровье» (организован компанией «Гедеон Рихтер». - Прим. авт.) доцент кафедры акушерства и гинекологии Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава России (РМАНПО) Юлия Колода рассказала региональным журналистам, в числе которых была и корреспондент «КП»-Барнаул».

Юлия Колода - акушер-гинеколог, репродуктолог. Фото: «Гедеон Рихтер»

***

«В идеале все нужно делать вовремя. Если раньше средний возраст рожениц составлял 20 - 24 года, то теперь 25 - 29 лет, а в развитых странах и вовсе 31-33 год. Да, есть ЭКО. Да, современные возможности позволяют многое, но нужно понимать, что они тоже не безграничны! Женщина думает - вот я вся такая на фитнесе, веду здоровый образ жизни, пью витамины, отлично выгляжу, весы показывают, что мой метаболический возраст на три года меньше… В итоге нередко бывает так, что к нам приходит шикарная женщина 42 - 43 лет - красивая, успешная, выглядит намного моложе, а мы уже ничего сделать не можем - все, говорим, ваш поезд ушел, только донорские яйцеклетки, так как своих уже нет… И женщины это очень тяжело принимают, сокрушаются, ведь регулярно ходили на осмотр к гинекологу и на УЗИ, все было хорошо, здорова. И только в последний год появилась тенденция, когда доктора начинают обсуждать с пациентками репродуктивные планы на будущее и оценивают с помощью специальных тестов запас яйцеклеток».

***

«В среднем после 30 лет шансы забеременеть снижаются в два раза по сравнению с 20-летним возрастом. А если брать ЭКО, то вся статистика эффективности данной процедуры делится: до 35 лет - когда процент рождения ребенка высокий, и после 35 - когда эти шансы значительно снижаются. Так, уже в 42 - 43 года частота родов после ЭКО составляет всего 1 - 2%. Конечно, это не значит, что женщины не беременеют в 45 или в 48 лет. Думаю, у каждого есть такие в окружении. Или многие приводят примеры своих бабушек, которые рожали в возрасте под пятьдесят, а то и за 50. Но! Вы забываете, что у бабушек это был не первый ребенок, а уже четвертый, пятый или шестой. Раньше семьи были большие, рожали много… И это в том числе продлевало запас яйцеклеток. Ведь пока женщина ходит беременная, кормит грудью, расход яйцеклеток тормозится. Сейчас структура нашего общества сильно поменялась. Несмотря на увеличение средней продолжительности жизни, средний возраст фертильности женщины составляет 43 - 44 года. Природа нас так устроила, что мы должны рожать в молодом возрасте, а после 45 лет уже становимся «бабушками» - хотим этого или нет, так как запас яйцеклеток заканчивается, даже если вы прекрасно выглядите. Но сейчас мы не хотим становиться бабушками в 45, в этом возрасте только-только решаемся рожать… Но, увы, уже не получается».

***

«Если у кошки 5 яйцеклеток - будет 5 котят, то у женщины огромное количество яйцеклеток. При этом далеко не все из них здоровые, большой процент аномальных. Кстати, это же касается и мужчин - сейчас норма, когда 96% сперматозоидов могут быть аномальными и всего 4% здоровыми. Количество аномальных яйцеклеток у женщины увеличивается с каждым годом. Так, в 35 лет у женщины уже наблюдается соотношение 50/50. То есть половина яйцеклеток еще здоровые, а половина уже аномальные. Почему даже эффективность ЭКО после 35 лет такая низкая? Да потому что количество здоровых яйцеклеток у женщины уже низкое. Есть, конечно, исключение из правил, и бывают женщины, которые беременеют в период начала климакса. По статистике 5 тысяч абортов в год делаются женщинами от 40 до 50 лет».

***

«После 35 лет женщина начинает, наконец, торопиться, так как понимает, что возможности организма не безграничны. Чтобы не потерять оставшееся время, в этом возрасте мы переходим на программы ЭКО. За одну стимуляцию получаем, как правило, несколько эмбрионов. Одного женщина в итоге рожает. Остальных 3 - 4 замораживаем. Прошло год-два, и мы уже не ждем естественную беременность, а размораживаем имеющийся эмбриончик и подсаживаем в полость матки. Плюс сейчас перед заморозкой мы можем посмотреть генетику эмбриона. Для этого берутся несколько клеток и отправляются на генетический анализ, чтобы исключить хромосомные аномалии. В этом случае шансы родить здорового ребенка выше, чем если бы женщина ждала эту беременность самостоятельно».

***

«Запас яйцеклеток у женщины снижается каждые полгода. Поэтому сейчас во многих странах пациенткам предлагают оценивать их количество и в случае дефицита заморозить несколько. У нас в стране эта практика сейчас тоже становится распространенной, и, слава богу, что такие возможности есть. Очень важно своевременно заморозить яйцеклетки. В идеале сделать это нужно до 35 лет, это даст гарантию в будущем реализовать все свои планы на материнство. Если вы задумаетесь о данной возможности после 40 лет, то шансы родить даже с помощью ЭКО резко снижаются. Как правило, в таких ситуациях есть вероятность родить только с помощью донорской яйцеклетки. Для некоторых это тоже вариант. У меня как у врача самая поздняя беременность и роды произошли в 53 года. Пара захотела третьего ребенка, но женщина уже была в климаксе. Мы подготовили ее матку, перенесли эмбрион, полученный с помощью донорской яйцеклетки и сперматозоида ее мужа, и когда я увидела эту рожденную девочку, то никогда бы не подумала, что она от донорской яйцеклетки! Да, одни такой путь никогда не выберут, так как им очень важно передать генетический материал. А для других - это возможность родить и стать мамой, передав свою любовь и заботу».

***

«Какие риски заморозки яйцеклеток? Любая медицинская манипуляция имеет свои риски. Даже забор крови имеет свои риски. При заборе яйцеклеток есть риск кровотечения. Но он составляет менее 1%. Все пациентки после забора яйцеклеток наблюдаются в дневном стационаре».

***

«Мы рекомендуем женщинам замораживать около 15 яйцеклеток. Почему такая цифра? Дело в том, что при разморозке 20% яйцеклеток потеряются. Из оставшихся оплодотворится только 60%. И лишь половина от оплодотворившихся дойдет до стадии эмбриона. И тут опять же есть риски - прикрепятся эти эмбрионы в полости матки или нет. Мой совет как врача - если есть возможность, есть партнер, то лучше замораживать не яйцеклетку, а эмбрион - это уже, образно говоря, синица в руке, а яйцеклетки - журавль в небе. Эмбрион размораживается с вероятностью 99%, кроме того, является генетически протестированным, но и то прикрепляется в 60 - 65% случаев. То есть, если у вас было заморожено три эмбриона, то вероятность, что они прикрепятся, уже 90%».

Согласно статистике, состояние здоровья «экошных» детей ничем не отличается от зачатых естественным образом Фото: Олег УКЛАДОВ

***

«Меня часто спрашивают по поводу заморозки эмбрионов - не вредно ли это? Оно и логично. Ведь, как ни крути, свежая же рыба всегда лучше замороженной… Но не надо переживать. Сейчас появились новые технологии сверхбыстрой заморозки эмбрионов, при которой не успевают образовываться кристаллики льда изнутри. Соответственно, эмбрионы стали намного лучше переносить процесс заморозки и разморозки».

***

«Разумеется, мамочек больше всего волнует вопрос дальнейшего состояния здоровья ребенка из замороженного эмбриона. Проводилось немало исследований детей, родившихся из размороженных яйцеклеток и размороженных эмбрионов. И в настоящее время не найдено никаких различий по состоянию их здоровья. Есть одна небольшая особенность - детки, которые были перенесены после оттаивания эмбриона, при рождении могут быть чуть крупнее, но уже к двум годам показатели полностью выравниваются. Если посмотреть статистику состояния здоровья детей, рожденных естественным образом и с помощью ЭКО, она будет примерно одинаковая. Однако есть неоспоримый факт - когда мы переносим в полость матки генетически протестированный эмбрион, то риск выкидышей значительно снижается. Ведь если при естественном зачатии прикрепился аномальный эмбрион, он перестает развиваться, и это приводит к невынашиванию беременности. При генетически протестированном эмбрионе этот риск минимален».

***

«Мы далеко не боги. Все может проходить идеально, но вдруг почему-то эмбрион не прикрепляется. Это решаем не мы, врачи. При этом нередки случаи, когда пациентки после ЭКО беременеют вторым ребенком без помощи врачей. Более того, по статистике, самостоятельно беременеют 20% женщин с неудачными ЭКО».

***

«Да, благодаря заморозке и ЭКО дети, зачатые в один день, могут рождаться с разницей в год, пять, десять лет. У эмбрионов нет сроков годности. В 2022 году американская пара родила из донорского эмбриона ребенка, который хранился в замороженном виде 30 лет. Я знаю истории, когда женщина была младше, чем замороженный эмбрион, которого ей подсадили. По сути, номинально ребенок был старше ее самой по длительности существования на этой планете. Такое тоже бывает…»

***

«Говорят, что ЭКО повышает риск аутизма. Никаких научных доказательств этому нет. Аутизм, гиперактивность и дефицит внимания чаще всего встречаются именно у недоношенных деток. Поэтому сейчас мы стараемся не переносить по два эмбриона, так как основной фактор риска недоношенности - многоплодная беременность. Да, при ЭКО можно родить сразу несколько детей, но не нужно».

***

«В свое время было много мифов, что дети, рожденные с помощью ЭКО, в будущем могут быть бесплодными. Однако жизнь опровергла эти опасения. Первой девочкой, рожденной «из пробирки» в 1978 году, стала Луиза Браун. Ее родная сестра Натали также появилась на свет с помощью ЭКО. И у обеих есть свои дети. Первая российская девочка, рожденная после ЭКО, также имеет собственных детей».

***

«Женщине в какой-то степени приходится расплачиваться за то, что она откладывает рождение ребенка на более позднее время. Частота бесплодия увеличивается. И не только из-за возраста. Сказывается багаж приобретенных и врожденных заболеваний. Например, распространенный эндометриоз сопровождается более ранним снижением запасов яйцеклеток. Сейчас мы видим очень много женщин, у которых раньше времени снижается число яйцеклеток и наступает климакс. Первые звоночки этому - укорочение менструального цикла. Никто женщинам не рассказывает, что это ненормально, что на это нужно обращать внимание, так как это в первую очередь указывает на снижение запасов яйцеклеток».

***

«Очень много говорят о связи рака и ЭКО. Если у женщины уже есть рак, особенно гормональнозависимый, то при наступлении беременности он будет развиваться быстрее. Поэтому перед ЭКО женщина должна пройти тщательное обследование. Наши препараты не вызывают онкологические заболевания, но при наличии раковых клеток могут ускорить процесс их развития. В чем сохраняется проблема? От момента первой раковой клетки до того, как мы увидим опухоль на флюорографии или УЗИ, может пройти 5 лет. Поэтому теоретически женщина может уже болеть раком, который еще не выявлен, и в таком случае ЭКО увеличит риски. Но что это должно означать? Что мы не должны беременеть? Нет! Мы же когда садимся в машину, не думаем о статистике автомобильных катастроф и о том, доедем или нет. Мы не может предусмотреть в этой жизни абсолютно все. Но то, что от нас зависит, мы должны делать и делать хорошо».

Юлия Колода - акушер-гинеколог, репродуктолог. Фото: «Гедеон Рихтер»

***

«Показатели спермограммы тоже очень вариабельны - мужчина понервничал, все снизилось, выспался, отдохнул - все повысилось. Почему у нас из отпусков столько беременностей привозят? Потому что там наступает регулярная половая жизнь, полноценный сон, витамин D и небольшие порции алкоголя, которые отключают мозг. Очень много ограничивающих факторов находится именно в наших головах. Например, нередко бывает, что пара решилась на ЭКО, сдала все анализы, и тут наступает беременность естественным путем - просто мозг отключился и перестал думать о том, что ничего не получится... Бывает, что даже при выставленном диагнозе «бесплодие» из-за непроходимости маточных труб женщина вдруг беременеет самостоятельно - на самом деле это был мощный спазм, а в момент, когда она отпустила проблему и расслабилась, все произошло само собой…»

***

«Нередко бесплодие женщины - это фактор стресса, и решить эту проблему может грамотный психотерапевт. Стресс ухудшает кровоснабжение малого таза, у одних снижается запас яйцеклеток, у других и вовсе может прекратиться менструации. Поэтому психическое состояние женщины крайне важно. Даже когда мы делаем ЭКО и у пациентки на фоне волнения повышается давление, это уже риск. Поэтому я всегда говорю - закрываем глаза, расслабляемся, представляем, как эмбрион имплантируется в матке. Женщины сейчас очень любят разные медитации, и очень здорово, если бы это вошло и в ЭКО, так как однозначно влияет очень благоприятно!»

КСТАТИ

«У курящих женщин, как правило, менопауза наступает на 2 - 4 года раньше. Причем алкоголь не имеет такого влияния, а вот курение - да, однозначно. Курение ухудшает как качество, так и количество яйцеклеток. Кроме этого, эта пагубная привычка повышает риск рака шейки матки. И еще момент, о котором не все знают: курение в возрасте после 35 лет - это противопоказание для использования комбинированных оральных контрацептивов, так как повышается вероятность инсультов. Курение сгущает кровь. И контрацептивы тоже немного сгущают кровь. Плюс, чем больше возраст, тем тоже больше сгущается кровь. И все эти риски сохраняются еще как минимум год после того, как женщина бросила курить».

КОНКРЕТНО

«Контрацепция играет важную роль для здоровья женщины. Из-за страхов перед гормонами статистика абортов у нас в стране ужасная. Как думаете, почему Россия по вторичному бесплодию занимает рейтинги африканских стран? Да потому что у нас метод контролирования беременности, согласно опросам, - либо барьерный, использование которого не всегда правильно и, соответственно, неэффективно, либо прерванный половой акт, надежность которого также очень сильно переоценивается. В итоге половина абортов заканчивается осложнениями. Травмируется не только слизистая матки. Скрытый воспалительный процесс идет и в маточных трубах. Почему пугают девочек первым абортом? Потому что есть риск получить непроходимость маточных труб и вторичное бесплодие. Поэтому не нужно бояться контрацептивов. Это, во-первых, профилактика абортов. А, во-вторых, профилактика многих эстроген-зависимых и гинекологических заболеваний. В третьих, использование контрацептивов снижает риск рака матки и яичников. Это доказывают все последние свежие исследования».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Первого ребенка – до 28. Акушер-гинеколог рассказала, как правильно подготовиться к беременности

В Алтайском крае проходит Неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности (подробнее)