Прекратите охоту на «вампиров»! Зачем летучие мыши залетают в дома и почему их нельзя убивать

Всего в регионе обитает 11 видов летучих мышей Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жители Алтайского края все чаще сообщают о встречах с летучими мышами. И нет, для этого вовсе не нужно лезть в пещеру. Маленькие монстры селятся прямо в домах и квартирах. «Комсомолка» узнала, почему зубатых и ушастых летунов так привлекает соседство с человеком, и как прогнать непрошенного жильца!

Как рассказал ученый Алтайского госуниверситета Александр Фомичев, всего в регионе обитает 11 видов летучих мышей. Большинство из них имеют однотипную внешность, а определить вид может лишь специалист. Чаще всего жители Алтая могут встретить ночниц, ушана Огнева (можно узнать по большим ушам, прим. ред.) и рыжую вечерницу, которая является наиболее крупным представителем рукокрылых.

Первой летучая мышь нападать не будет Фото: из личного архива героя(ев) публикации

С наступлением осени большинство летучих мышей впадают в спячку или же улетают на юг, как птицы. Оставшиеся на зимовку переживают холода в пещерах или искусственных подземных сооружениях (штольнях и т.д.), в которых должна быть стабильно плюсовая температура, влажный воздух. А еще мыши особенно ценят одиночество – вряд ли они заселятся в пещеру, где есть другие животные. Именно поэтому они стараются избегать соседства с человеком и если уж и селятся в домах, то на чердаках, различных тёмных щелях и других потайных местах.

- Но молодые и неопытные рукокрылые могут оказаться «не там где надо» - в шахтах лифтов и технических помещениях многоэтажных домов и даже в квартирах. Даже летом летучая мышь может случайно залететь в городскую квартиру, - отмечает Александр Фомичев.

Если маленький гость все же залетел в квартиру или подъезд, нужно дать ему «успокоиться». Это значит, что вам не стоит сразу хвататься за сочок или свернутую газету и гонять беднягу по помещению. Дождитесь, пока мышь куда-нибудь приземлится, накройте ведерком или ковшиком и просуньте под емкость картонку или лист плотной бумаги. После этого вынесете зверька на улицу и усадите на кору дерева.

К слову, многие люди крайне жестоки по отношению к летучим мышам, именно поэтому все виды, обитающие на территории региона, занесены в Красную книгу Алтайского края. Их численность снижается, в том числе из-за человеческого вандализма. Поэтому убивать мышь, залетевшую в квартиру, нельзя!

- Нельзя швырять рукокрылое в окно – оно может разбиться о землю. И не нужно класть его на землю. При любых манипуляциях с летучими мышами, необходимо защитить руки прочными перчатками, так как они могут укусить. Если летучая мышь потерялась где-то внутри квартиры, нужно искать в тёмных укромных местах, например за занавесками, за мебелью и так далее, - пояснил ученый.

Летучая мышь Фото: из личного архива героя(ев) публикации

К слову, первой летучая мышь нападать не будет. Она может укусить человека, когда ее возьмут в руки. Зубы у них относительно крупные и острые, но не пугайтесь – вампиров, как в Южной Америке, в России нет. Наши виды питаются насекомыми.

Однако есть и другая опасность от укусов мышей. Пушистые зверьки являются переносчиками различных опасных для человека заболеваний. В первую очередь речь идет о бешенстве.

- При отсутствии курса вакцинации бешенство - 100% смертельная инфекция. Случаи заражения бешенством от летучих мышей в Сибири известны, но такое случается чрезвычайно редко. Основные переносчики – лисы, кошки и собаки, - прокомментировал спикер.

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