Краснокнижный паук Eresus kollari Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Жители Алтайского сообщают в соцсетях о встрече с необычными для нашего региона видами пауков. Так, в Благовещенке встретили паука Eresus kollari, которого в народе называют Божьей коровкой за характерное сходство с этим жучком, а в Барнауле все чаще замечают пауков, похожих на осу - Аргиопа Брюнниха. «Комсомолка» обратилась к алтайскому ученому, который рассказал, насколько эти виды опасны для человека.

Древний вид

Как рассказал ученый Алтайского гоусниверситета Александр Фомичев, специализирующийся на изучении пауков и поиске неизвестных науке видов, паук Божья Коровка был описан еще в 19 веке. Он распространен во всей степной зоне Евразии и, действительно, является редким и занесен в Красную книгу.

Самки данного вида ведут скрытный образ жизни, паучихи практически все время сидят в укрытии и показываются на поверхности редко. Кроме того, у них есть необычная особенность – самопожертвование. Когда у самки появляются яйца, она создает для них кокон. Своеобразную детскую «кроватку» самка переносит днем на солнце, а ночью – в укрытие. Когда приходит время для появления потомства, она заплетает вход в норку паутиной и погибает…

А молодые особи и пауки активно передвигаются по земле. Самец имеет окрас красного цвета, а на спинке у него расположены черные точки. Чаще всего их и видит человек.

- Для человека вид абсолютно не опасен. Он вполне может прокусить кожу, но последствия не трагичные, - отмечает собеседник.

Не сенсация

Паук-оса тоже водится в степной зоне Евразии и имеет широкий ареал. В основном Аргиопа Брюнниха встречается в Средней Азии и на Юге Европы.

- У данного вида очень крупная самка. Она прокусывает кожу до крови, меня этот паук кусал не раз – абсолютно ничего страшного, - подчеркнул ученый.

По словам Александра Фомичева, в последние годы этот вид движется на Север, и то, что в нашем крае стал встречаться паук-оса, нет сенсации.

- Пауки – это очень разнообразная группа. Некоторые группы, семейства живут оседло и имеют небольшие ареалы, к примеру, могут жить на одной горе. А пауки-осы могут расселяться на паутинках – занести может, куда угодно, - подчеркнул ученый.

Какие опасные пауки водятся в Алтайском крае?

Как отметил ученый, самым опасным для человека пауком в Алтайском крае является каракурт – родственник североамериканской Черной вдовы. Его укус может быть смертельным. Водится он, в основном, на границе с Казахастаном. Встречали его и в Барнауле.

- Также являются ядовитыми Южнорусский тарантул, укус которого можно сравнить с укусом шершня, и Хеиракантиум (желтосумочный паук, прим. ред.). В Европе, к примеру, после укуса последнего паука пострадавшего кладут в больницу. Меня он тоже кусал, - подытожил Александр Фомичев.

К слову, при встрече с крупными и похожими на ядовитых пауками Александр советует не убивать их, а аккуратно переместить с помощью тряпочки. Со слов ученого, «паук не будет бежать за вами, чтобы укусить». Если паук все же вас укусил, то в первые две минуты нужно прижечь место укуса – от высокой температуры яд разрушится.

Наконец, сотрудник АГУ отметил, что Алтайский край изучен хуже, чем, к примеру, Горный Алтай, поэтому есть вероятность, что в нашем регионе еще есть ранее неоткрытые виды пауков. Так, в прошлом году ученому удалось открыть новый вид в Рубцовском районе.

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