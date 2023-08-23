Гастроли, поэтический стендап и мистическая «Пиковая дама»: премьеры нового театрального сезона в Барнауле 2023

Театр драмы откроет сезон премьерой «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

1 сентября начинается новый театральный сезон, а значит, барнаульские театры откроют свои двери после летнего отпуска. О том, какие премьерные показы ждут зрителей в первый осенний месяц, - в материале «Комсомолки».

Театр Драмы им. В. Шукшина

Лирическая комедия «Облако-рай»

1 сентября в 16:30, 2 и 3 сентября в 17:30 в драматическом театре покажут лирическую комедию «Облако-рай» в постановке режиссера Галины Зальцман.

Спектакль поставили по повести Г. Николаева «Звездный час по местному времени». Провинциальный город переломных 90-х. Обычный парень Коля изнывая от скуки, случайно соврал друзьям-соседям, что уезжает далеко и надолго. Друзья радостно его провожают, празднуют, при этом разбирая нажитое им скромное добро. Праздничный концерт в честь отъезда Коли приобретает «космические масштабы», а сам Коля становится для всех героем.

Стоимость билетов: 200-700 рублей, 16+

Гастроли Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского

Актеры кемеровского театра покажут 6 спектаклей, в том числе 1 детский. Взрослые зрители смогут увидеть:

6 сентября в 18:30 музыкальную мелодраму «Бульвар надежд в осенних листьях»;

7 сентября в 18:30 комедию «Смешные деньги»;

8 сентября в 18:30 комедию «Тётки»;

9 сентября в 17:30 спектакль «Весы» режиссера-постановщика Е. Гришковца;

10 сентября в 17:30 комедию «Шикарная свадьба».

Стоимость билетов: 200-700 рублей,16+

А также 9 и 10 сентября в 11:00 маленьких зрителей ждут на детский спектакль-сказку «Поросенок и карасенок».

Стоимость билетов: 200-350 рублей, 6+

«Авиатор»

14 сентября в 18:30 на основной сцене покажут спектакль «Авиатор», он поставлен по одноименному роману Е. Водолазкина, режиссером выступил Артем Терехин.

В основе сюжета лежит нереальная история, собранная из обрывков воспоминаний. Главный герой – Иннокентий Платонов очнулся в больнице в 1999 году. Он мало что помнит о себе и не знает, что происходит вокруг него. В попытке восстановить свою историю Платонов начинает ежедневно записывать воспоминания-видения.

Стоимость билетов: 200-700 рублей, 16+

«Дни нашей жизни»

26 сентября в 18:30 на экспериментальной сцене зрители увидят спектакль-воспоминание «Дни нашей жизни».

Героиня Оль-Оль вспоминает дни своей жизни и свою единственную любовь - студента Николая Глуховцева, но тайна не позволила влюбленным быть вместе.

Стоимость билетов: 300 и 350 рублей, 16+

Поэтический стэндап «Концертик №22»

27 сентября в 18:30 зрителям представят стендап в стихах и образах «Концертик № 22» актрисы Театра драмы Татьяны Данильченко.

Это история женщины, которая потеряла веру в себя, в любовь и в жизнь. Где искать силы радоваться новому дню? Это глубоко личная история в стихах. А почему «№22», зрители узнают на спектакле.

Стоимость билетов: 350 и 400 рублей, 16+

Комедия «Дело Кречинского»

28 сентября в 18:30 состоится еще одна премьера «Дело Кречинского».

Пьеса рассказывает о семье Муромских и шулере Кречинском, выдающим себя за светского человека. Он втирается в доверие к Муромским и влюбляет в себя дочку Лидочку. В день свадьбы оказывается, что Кречинский заложил подарок, который дала ему невеста в знак любви. За это жульничество шулер ответит по закону.

Стоимость билетов: 200-700 рублей, 16+

Телефон для справок: +7 (3852) 36-97-13

Адрес: Театр драмы, ул. Молодежная, 15

Алтайский государственный музыкальный театр

Мюзикл «Человек-Амфибия»

2 сентября в 17:00 на сцене музыкального театра покажут мюзикл в 2-х действиях «Человек-Амфибия» по одноименному роману А. Беляева, написанного в 1927 году, но его сюжет о любви – вне времени.

Театр представит свое видение истории об Ихтиандре, которого окрестили «морским дьяволом». В мюзикле переплетаются фантастика и реальность, коварство и дружба, море и суша. Ненависть и любовь.

Режиссер мюзикла Татьяна Столбовская.

Стоимость билетов: 400-800 рублей, 12+

Экскурсия по закулисью

16 сентября в 15:00 театр приглашает зрителей не на спектакль, а на экскурсию по закулисью!

Эта экскурсия - уникальный опыт, который погружает в мир искусства. Прогулка начнется с фойе, затем посетители смогут увидеть большую и малую сцены, посмотреть, как идет работа в цехах: реквизиторском, гримерном, костюмерном и др. Маршрут пролегает через балетный и хоровой классы, а еще гости смогут заглянуть в актерскую гримерку. Ну, и в конце экскурсовод предложит поучаствовать в театральном интерактиве.

Продолжительность экскурсии 1 час.

Стоимость: 150 рублей. Количество билетов ограничено, 6+

Оперетта «Веселая вдова»

16 сентября в 17:00 часов начнется оперетта в 2-х действиях «Веселая вдова».

История оперетты зарождается в Париже, городе, наполненном музыкой и романтикой. Вдова Ганна Главари, в чьих руках оказывается весь государственный бюджет, посещает посольство маленькой европейской страны. Она молода и жаждет вступить в брак снова. Ее свадьба с иностранцем равносильна государственному дефолту. За сердце Ганны в битву вступают молодые парижане и соотечественники вдовы, вот только последние почти все уже женаты.

Стоимость билетов: 400-1000 рублей, 12+

Мюзикл «Пиковая дама»

29 сентября в 18:30 и 30 сентября в 17:00 состоится премьера мюзикла в 2-х действиях «Пиковая дама».

Мюзикл по повести А.С. Пушкина в исполнении актеров Музыкального театра, вдохновленный старинной французской легендой.

Стоимость билетов: 400-1000 рублей, 12+

Телефон для справок: +7 (3852) 50-50-85

Адрес: Алтайский государственный музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108

Молодежный театр Алтая им В.С. Золотухина

Мелодрама «Письма любви»

2 сентября в 17:00 на малой сцене Молодежного театра сыграют мелодраму «Письма любви».

Мелисса и Энди познакомились во втором классе. Они решили слать друг другу письма. Послания были откровенными, порой шокирующими. Они признаются друг другу в любви, пишут о ревности, об отчаянии и надеются, что когда-нибудь будут вместе. Трогательная «почти мелодрама» - премьера нового театрального сезона в МТА.

Стоимость билетов: 400 рублей, 16+

МТА в сентябре покажет 2 премьеры Фото: Олег УКЛАДОВ

Комедия «Прощание в июне»

14 сентября в 18:30 на основной сцене театра зрителям представят премьеру «Прощание в июне».

Искрометная комедия о любви перспективного студента-биолога к дочери ректора, которую он встретил на автобусной остановке. Все бы ничего, вот только ректор настроен к юноше враждебно…

Стоимость билетов: 200-600 рублей, 16+

Телефон для справок: +7 (3852) 50-35-03

Адрес: Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2

Алтайский государственный театр кукол «Сказка»

Спектакль «Молоко»

1 сентября в 10:30 премьера для самых маленьких! Спектакль «Молоко» в малом зале (театр на подушках) разыграют для малышей и малышек от 10 месяцев до 2,5 лет. В зале нет пронумерованных мест и сцены, а актеры взаимодействуют с маленькими зрителями как с партнерами и готовы к их активному участию в действии.

Стоимость билетов: 350 рублей, 0+

В сентябре в «Сказке» покажут спектакль для самых маленьких Фото: Олег УКЛАДОВ

Сказка «Снежная королева»

2 сентября в 13:00 кукольный театр расскажет историю Кая и Герды в постановке «Снежная королева». Создатели рекомендуют спектакль для зрителей старше 9 лет. Это не просто любимая сказка, это история с тайными смыслами, которые интересно разгадывать на театральных подмостках.

Герду в поисках Кая ждут встречи с разными персонажами – иногда опасными, иногда забавными. Она преодолевает трудности, а ее любовь и вера помогут растопить лед в сердце Кая.

Постановка удивит синтезом театра кукол, театра теней и сказочной видеопроекции.

Стоимость билетов: 300-400 рублей, 6+

«Про умную собачку Соню»

9 сентября в 10:30 в малом зале (театр на подушках) покажут спектакль «Про умную собачку Соню». Рассказ про непоседливую и очень любопытную собачку. Ее волнует множество вопросов, например, почему нельзя рисовать на обоях или можно ли поймать кита в ванной? Через смешные истории детям расскажут о безопасности и правилах поведения. Интересный и полезный спектакль для деток старше 4-х лет.

Стоимость билетов: 350 рублей, 0+

«Цветы для Элджернона»

29 сентября в 18:30 зрители старше 16 лет смогут увидеть спектакль «Цветы для Элджернона».

История умственно отсталого мужчины Чарли Гордона, над которым поставили медицинский эксперимент по искусственному улучшению интеллекта. После операции IQ Чарли растет, и он становится умнее своих докторов, но принесет ли ему новый ум счастье?

Стоимость билетов: 350-500 рублей, 16+

Телефон для справок: +7 (3852) 50-20-90

Адрес: Театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41

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