Гастроли, поэтический стендап и мистическая «Пиковая дама»: премьеры нового театрального сезона в Барнауле 2023

Театр драмы откроет сезон премьерой «Облако-рай»
Фото: Олег УКЛАДОВ
1 сентября начинается новый театральный сезон, а значит, барнаульские театры откроют свои двери после летнего отпуска. О том, какие премьерные показы ждут зрителей в первый осенний месяц, - в материале «Комсомолки».
Лирическая комедия «Облако-рай»
1 сентября в 16:30, 2 и 3 сентября в 17:30 в драматическом театре покажут лирическую комедию «Облако-рай» в постановке режиссера Галины Зальцман.
Спектакль поставили по повести Г. Николаева «Звездный час по местному времени». Провинциальный город переломных 90-х. Обычный парень Коля изнывая от скуки, случайно соврал друзьям-соседям, что уезжает далеко и надолго. Друзья радостно его провожают, празднуют, при этом разбирая нажитое им скромное добро. Праздничный концерт в честь отъезда Коли приобретает «космические масштабы», а сам Коля становится для всех героем.
Стоимость билетов: 200-700 рублей, 16+
Гастроли Театра драмы Кузбасса им. А.В. Луначарского
Актеры кемеровского театра покажут 6 спектаклей, в том числе 1 детский. Взрослые зрители смогут увидеть:
6 сентября в 18:30 музыкальную мелодраму «Бульвар надежд в осенних листьях»;
7 сентября в 18:30 комедию «Смешные деньги»;
8 сентября в 18:30 комедию «Тётки»;
9 сентября в 17:30 спектакль «Весы» режиссера-постановщика Е. Гришковца;
10 сентября в 17:30 комедию «Шикарная свадьба».
Стоимость билетов: 200-700 рублей,16+
А также 9 и 10 сентября в 11:00 маленьких зрителей ждут на детский спектакль-сказку «Поросенок и карасенок».
Стоимость билетов: 200-350 рублей, 6+
«Авиатор»
14 сентября в 18:30 на основной сцене покажут спектакль «Авиатор», он поставлен по одноименному роману Е. Водолазкина, режиссером выступил Артем Терехин.
В основе сюжета лежит нереальная история, собранная из обрывков воспоминаний. Главный герой – Иннокентий Платонов очнулся в больнице в 1999 году. Он мало что помнит о себе и не знает, что происходит вокруг него. В попытке восстановить свою историю Платонов начинает ежедневно записывать воспоминания-видения.
Стоимость билетов: 200-700 рублей, 16+
«Дни нашей жизни»
26 сентября в 18:30 на экспериментальной сцене зрители увидят спектакль-воспоминание «Дни нашей жизни».
Героиня Оль-Оль вспоминает дни своей жизни и свою единственную любовь - студента Николая Глуховцева, но тайна не позволила влюбленным быть вместе.
Стоимость билетов: 300 и 350 рублей, 16+
Поэтический стэндап «Концертик №22»
27 сентября в 18:30 зрителям представят стендап в стихах и образах «Концертик № 22» актрисы Театра драмы Татьяны Данильченко.
Это история женщины, которая потеряла веру в себя, в любовь и в жизнь. Где искать силы радоваться новому дню? Это глубоко личная история в стихах. А почему «№22», зрители узнают на спектакле.
Стоимость билетов: 350 и 400 рублей, 16+
Комедия «Дело Кречинского»
28 сентября в 18:30 состоится еще одна премьера «Дело Кречинского».
Пьеса рассказывает о семье Муромских и шулере Кречинском, выдающим себя за светского человека. Он втирается в доверие к Муромским и влюбляет в себя дочку Лидочку. В день свадьбы оказывается, что Кречинский заложил подарок, который дала ему невеста в знак любви. За это жульничество шулер ответит по закону.
Стоимость билетов: 200-700 рублей, 16+
Телефон для справок: +7 (3852) 36-97-13
Адрес: Театр драмы, ул. Молодежная, 15
Мюзикл «Человек-Амфибия»
2 сентября в 17:00 на сцене музыкального театра покажут мюзикл в 2-х действиях «Человек-Амфибия» по одноименному роману А. Беляева, написанного в 1927 году, но его сюжет о любви – вне времени.
Театр представит свое видение истории об Ихтиандре, которого окрестили «морским дьяволом». В мюзикле переплетаются фантастика и реальность, коварство и дружба, море и суша. Ненависть и любовь.
Режиссер мюзикла Татьяна Столбовская.
Стоимость билетов: 400-800 рублей, 12+
Экскурсия по закулисью
16 сентября в 15:00 театр приглашает зрителей не на спектакль, а на экскурсию по закулисью!
Эта экскурсия - уникальный опыт, который погружает в мир искусства. Прогулка начнется с фойе, затем посетители смогут увидеть большую и малую сцены, посмотреть, как идет работа в цехах: реквизиторском, гримерном, костюмерном и др. Маршрут пролегает через балетный и хоровой классы, а еще гости смогут заглянуть в актерскую гримерку. Ну, и в конце экскурсовод предложит поучаствовать в театральном интерактиве.
Продолжительность экскурсии 1 час.
Стоимость: 150 рублей. Количество билетов ограничено, 6+
Оперетта «Веселая вдова»
16 сентября в 17:00 часов начнется оперетта в 2-х действиях «Веселая вдова».
История оперетты зарождается в Париже, городе, наполненном музыкой и романтикой. Вдова Ганна Главари, в чьих руках оказывается весь государственный бюджет, посещает посольство маленькой европейской страны. Она молода и жаждет вступить в брак снова. Ее свадьба с иностранцем равносильна государственному дефолту. За сердце Ганны в битву вступают молодые парижане и соотечественники вдовы, вот только последние почти все уже женаты.
Стоимость билетов: 400-1000 рублей, 12+
Мюзикл «Пиковая дама»
29 сентября в 18:30 и 30 сентября в 17:00 состоится премьера мюзикла в 2-х действиях «Пиковая дама».
Мюзикл по повести А.С. Пушкина в исполнении актеров Музыкального театра, вдохновленный старинной французской легендой.
Стоимость билетов: 400-1000 рублей, 12+
Телефон для справок: +7 (3852) 50-50-85
Адрес: Алтайский государственный музыкальный театр, пр. Комсомольский, 108
Мелодрама «Письма любви»
2 сентября в 17:00 на малой сцене Молодежного театра сыграют мелодраму «Письма любви».
Мелисса и Энди познакомились во втором классе. Они решили слать друг другу письма. Послания были откровенными, порой шокирующими. Они признаются друг другу в любви, пишут о ревности, об отчаянии и надеются, что когда-нибудь будут вместе. Трогательная «почти мелодрама» - премьера нового театрального сезона в МТА.
Стоимость билетов: 400 рублей, 16+
МТА в сентябре покажет 2 премьеры
Фото: Олег УКЛАДОВ
Комедия «Прощание в июне»
14 сентября в 18:30 на основной сцене театра зрителям представят премьеру «Прощание в июне».
Искрометная комедия о любви перспективного студента-биолога к дочери ректора, которую он встретил на автобусной остановке. Все бы ничего, вот только ректор настроен к юноше враждебно…
Стоимость билетов: 200-600 рублей, 16+
Телефон для справок: +7 (3852) 50-35-03
Адрес: Молодежный театр Алтая, пр. Калинина, 2
Спектакль «Молоко»
1 сентября в 10:30 премьера для самых маленьких! Спектакль «Молоко» в малом зале (театр на подушках) разыграют для малышей и малышек от 10 месяцев до 2,5 лет. В зале нет пронумерованных мест и сцены, а актеры взаимодействуют с маленькими зрителями как с партнерами и готовы к их активному участию в действии.
Стоимость билетов: 350 рублей, 0+
В сентябре в «Сказке» покажут спектакль для самых маленьких
Фото: Олег УКЛАДОВ
Сказка «Снежная королева»
2 сентября в 13:00 кукольный театр расскажет историю Кая и Герды в постановке «Снежная королева». Создатели рекомендуют спектакль для зрителей старше 9 лет. Это не просто любимая сказка, это история с тайными смыслами, которые интересно разгадывать на театральных подмостках.
Герду в поисках Кая ждут встречи с разными персонажами – иногда опасными, иногда забавными. Она преодолевает трудности, а ее любовь и вера помогут растопить лед в сердце Кая.
Постановка удивит синтезом театра кукол, театра теней и сказочной видеопроекции.
Стоимость билетов: 300-400 рублей, 6+
«Про умную собачку Соню»
9 сентября в 10:30 в малом зале (театр на подушках) покажут спектакль «Про умную собачку Соню». Рассказ про непоседливую и очень любопытную собачку. Ее волнует множество вопросов, например, почему нельзя рисовать на обоях или можно ли поймать кита в ванной? Через смешные истории детям расскажут о безопасности и правилах поведения. Интересный и полезный спектакль для деток старше 4-х лет.
Стоимость билетов: 350 рублей, 0+
«Цветы для Элджернона»
29 сентября в 18:30 зрители старше 16 лет смогут увидеть спектакль «Цветы для Элджернона».
История умственно отсталого мужчины Чарли Гордона, над которым поставили медицинский эксперимент по искусственному улучшению интеллекта. После операции IQ Чарли растет, и он становится умнее своих докторов, но принесет ли ему новый ум счастье?
Стоимость билетов: 350-500 рублей, 16+
Телефон для справок: +7 (3852) 50-20-90
Адрес: Театр кукол «Сказка», ул. Пушкина, 41
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