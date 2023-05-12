Стоянка древних людей: почему стоит пройтись по тропе к гроту Махам на Алтае

Махам - небольшой и низкий грот, где древние люди пережидали непогоду Фото: Александра Сапожкова

С началом туристического сезона многие уже начали планировать отпуск и поездки по Алтаю. Если вам надоели заезженные турмаршруты, можно отправиться в Солонешенский район. Недавно Алтайское отделение Русского географического общества оборудовало там экотропу к гроту Махам - это стоянка древних людей. Рассказываем, что из себя представляет тропа и грот и что еще можно посетить туристу в этой местности.

На высоте 60-этажного дома

Познавательная тропа к гроту Махам находится в долине верхнего течения реки Ануй, в 6 км к юго-востоку от села Тог-Алтай. Длина маршрута составляет 800 метров, однако подняться предстоит на 200 метров – то есть на высоту примерно 60-этажного дома! Для туриста со средней физической подготовкой путь составит примерно 1,5 часа.

Длина тропы составляет 800 метров Фото: Александра Сапожкова

На сложных участках тропы оборудованы лестничные трапы, места для отдыха со скамейками и фотозоны. Плюс к этому установлены информационные аншлаги.

Поднимаясь к гроту, можно перенестись в пространство древнего человека, представить, как он жил там сотни тысяч лет назад до нашей эры. Также, если приглядеться, можно увидеть приметы древнего океана - окаменелые кораллы. На верхней точке тропы можно насладиться великолепными пейзажами Ануйского хребта, от которых просто захватывает дух.

Махам - небольшой и низкий грот. Зайти туда, не нагибаясь, довольно трудно, особенно людям с высоким ростом. Часто туристы там делают фото, сидя на корточках. Как рассказали в РГО, древние люди пережидали там непогоду - для такой цели «помещение» вполне подходит.

Часто туристы делают фото в гроте, сидя на корточках Фото: Александра Сапожкова

Подняться по тропе можно бесплатно. При этом туристов призывают соблюдать чистоту, так как приводить в порядок экотропу очень сложно.

Отметим, что в дополнение к маршруту создан подробный аудигоид, который загружается на телефон.

Что еще посетить

Неподалеку от тропы находится уникальный археологический объект – Денисова пещера. До нее можно дойти пешком – по времени это займет 15-20 минут. Вход в сезон научных экспедиций составляет около 50 рублей. В августе, когда ученые заканчивают работу, попасть туда можно бесплатно.

Напомним, что в недрах пещеры были обнаружены сенсационные находки: железные и каменные орудия труда, останки животных и, самое главное, останки древнего - денисовского человека.

В недрах пещеры были обнаружены сенсационные находки Фото: Александра Сапожкова

В Солонешенском районе, на границе Алтайского края с Республикой Алтай, в 10 км к юго-западу от села Тог-Алтай, находится каскад водопадов на реке Шинок. Он относится к числу самых грандиозных природных объектов Алтая. Но добраться до него довольно сложно. Чтобы посетить этот объект, лучше всего записаться в группу краевого отделения Русского географического общества, которое проводит экскурсии по туристическим объектам Солонешенского района. Информацию об образовательных экскурсиях и лекциях можно узнать в группе отделения РГО «ВКонтакте».

Также можно совершить восхождение на самую высокую вершину Солонешенского района – на гору Будачиха. Ее высота составляет более 2000 метров над уровнем моря. Ранее на огромной площади горы заселялись старообрядцы. Подъем долгий, но, как говорят в РГО, это того стоит. Взору открывается потрясающий пейзаж, который никого не оставит равнодушным.

Плюс к этому туристам советуют сходить в Солонешенский районный краеведческий музей. Для посетителей там открыты пять экспозиционных залов: археологический, этнографический, военно-исторический, зал истории района, выставочный зал. Там, в частности, можно узнать подробную историю Денисовой пещеры и познакомиться с культурой старообрядцев.

Зачастую туристы приезжают в Солонешенский район одним днем, поэтому гостевых домов и баз отдыха рядом с туристическими объектами пока нет. Тем не менее, при желании можно найти подходящий домик в близлежащих селах.