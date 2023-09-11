Второй шанс на победу. Алтайский подросток вновь стал участником суперсезона шоу «Ты супер!»

Кирилл Желейко. Скриншот шоу «Ты супер» на телеканале НТВ

3 сентября в эфир телеканала НТВ вышел первый выпуск седьмого сезона проекта «Ты супер!». Это шоу, в котором поют талантливые дети. При этом все участники – ребята с тяжелой судьбой, те, кто остался без попечения родителей. В этом году организаторы проекта собрали полуфиналистов и финалистов прошлых сезонов. В их числе и житель Рубцовска, Кирилл Желейко.

Полуфиналист прошлого сезона

В прошлом году Кирилл Желейко принял участие в проекте «Ты супер» и смог добраться до полуфинала. Выступал тогда 12-летний парень с песней Бруно Марса «Dont belive me just watch».

Энергичное и живое выступление Кирилла покорило судей. А среди них, на секундочку, были такие известные люди, как народный артист России Игорь Крутой, лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина, актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьев, поэт, певица и композитор Ирина Дубцова.

Шоу «Ты супер!» создано для детей с трудной судьбой. Перед выступлением каждого конкурсанта показывают небольшой ролик, где рассказывают о его жизни. В прошлом году Кирилл рассказал, что его мама выгнала его из дома…

- Кирилл живет под опекой своей бабушки вместе с двумя родными сестрами. Отца Кирилл не знает, а мама признана недееспособной. Раньше у него были проблемы со сверстниками в школе, а после проекта все стали по-другому к нему относиться. Проект ему дал многое, – рассказала Светлана Харитонова, руководитель образцового театра «Мечта» из Рубцовска, где занимается Кирилл.

Кирилл не только поет, но и отлично играет на пианино. В музыкальной школе он занимается с 6 лет. И дважды (в 2021 и в 2022 году) становился стипендиатом премии имени Р.С. Федоровой, учрежденной региональным отделением детского фонда совместно с Министерством культуры Алтайского края.

Игорь Крутой и Кирилл Желейко. Скриншот шоу «Ты супер» на телеканале НТВ

Суперсезон

В этом году организаторы проекта «Ты супер!» решили пригласить лучших участников прошлых лет.

- В этом году на проекте решили сделать седьмой суперсезон, где принимают участие ребята - полуфиналисты и финалисты прошлых сезонов, а также несколько новых ребят. Конкуренция очень сильная. Ребята все опытные, которые на проекте уже были. Кирилл тоже попал в число самых лучших, - отмечает Светлана Харитонова.

Первый выпуск нового сезона вышел в эфире НТВ и на площадке Rutube 3 сентября. Судьями в этом году стали актер, режиссер и музыкант Алексей Воробьев, певица Ани Лорак, певица и актриса Люся Чеботина, певец Александр Панайотов

Правила в шоу простые. Каждый участник исполняет песню, и чтобы пройти в следующий этап, трое из четырех судей по ходу выступления должны нажать на кнопку. Если большинство на кнопку нажали, то участник переходит в комнату ожидания. В конце концерта из всех отобранных участников судьи выбирают четверых, а ведущий добавляет еще одного. Эти пять конкурсантов проходят в следующий этап.

Каждый новый выпуск шоу выходит на экраны телеканала НТВ по воскресеньям в 20:20 по барнаульскому времени. Известно, что Кирилл Желейко появится в третьем выпуске.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Фанк с окраин поразит вас». Рубцовский подросток стал полуфиналистом шоу «Ты супер»

Алтайский школьник покорил известных звезд артистизмом, музыкальностью и искренностью (подробнее)