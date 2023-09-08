Синоптики предупреждают о ночных заморозках до -2 градусов в Алтайском крае

Похолодание будет кратковременным Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае серьезно похолодает. В ночные часы местами на почве даже не исключены заморозки до 0…-2 градусов. Подробнее о том, надолго ли регион оказался во власти похолодания, рассказала Наталия Кобякова, дежурный синоптик регионального Гидрометцентра.

По словам синоптика, температура воздуха в Алтайском крае пошла на понижение из-за затока холода. С 8 по 10 сентября ночью будет только +2…+7, местами до +12 градусов. На почве и в травостое в низинах вероятны заморозки до 0…-2 градусов. Днем же столбики термометров покажут от +15 до +22 градусов. Теплее всего будет в воскресенье,10 сентября.

Наталия Кобякова отметила, в регионе ненадолго прекратятся дожди. В пятницу, 8 сентября, они пройдут только по северу и востоку, а на выходных, 9 и 10 сентября, уже будет преимущественно без осадков.

– Лишь в конце дня 10 сентября небольшие дожди с грозами ожидаются в юго-западных районах Алтайского края, – добавила синоптик.

В начале следующей недели ночью в Алтайском крае станет теплее: от +8 до +14 градусов. Днем же ожидается +17…+23 градуса.

В региональном управлении МЧС напоминают о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при использовании обогревателей и растопки печей.

– Не оставляйте без присмотра топящиеся печи и включенные электроприборы. Не позволяйте детям и недееспособным членам семьи следить за отопительными и обогревательными приборами. Также не стоит перегружать электропроводку, включая одновременно несколько мощных бытовых приборов, – рекомендуют в МЧС

В случае возгорания следует звонить по номерам «112» или «101».

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