Коттедж за 110 млн рублей продают в Барнауле

Дома поражают своим роскошеством Фото: Анна СЕМИНА

На популярном сайте объявлений появилось предложение о покупке роскошного коттеджа за 110 млн рублей. «Комсомолка» узнала, что в нем такого уникального.

С видом на Обь

Первое и, пожалуй, самое интересное – это месторасположение: дом стоит на участке в 25 соток с видом на Обь в экологически чистом районе Горы. Рядом с коттеджем – сосновый лес. Так что в округе – сплошное умиротворение. Правда, неподалеку - горнолыжный комплекс «Авальман».

На территории усадьбы располагается 3-этажный дом площадью 327 кв. м. с системой видеонаблюдения на территории, гараж на 2 машины, баня, зона барбекю, зона отдыха и прочее.

– Рядом с домом удобная инфраструктура: школа, детский сад, развивающие центры, школы изучения иностранных языков, пункты выдачи, бьюти услуги, торговый центр «Гора», продуктовые супермаркеты и прочее, - рассказывает продавец.

Скриншот сайта Авито

Участок довольно зеленый: много растений, деревьев, газоны. Вся территория разработана с рекомендациями ландшафтного дизайнера. Есть маленький искусственный прудик, мостик, место для отдыха у очага на улице, мангал, а также место под строительство еще одного дома – площадь позволяет. Дорожки вымощены сланцем, есть разбитые цветники, установлены декоративные элементы.

Сам дом построен с больными витражными окнами и в большей части помещений открывается панорамный вид на реку и горнолыжную трассу. Сделан современный ремонт из дорогих и качественных материалов. Кухня полностью укомплектована.

В общей сложности в коттедже семь комнат, три этажа, есть баня. Все коммуникации подключены.

Два дома и комната для садовника

Кстати, недалеко от этого дома в охраняемом поселке «Гринвуд» продается еще одна элитная усадьба. Правда, там постройки выполнены в одном стиле, так что сильно не отличаются разнообразием.

На продажу выставлен коттедж площадью 413,7 квадратных метров с земельным участком в 12 соток. Причем на нем расположены сразу две постройки – основной дом и гостевой с котельной, гаражом на две машины и комнатой садовника.

– Основной дом состоит из четырех уровней. В нем сделан дизайнерский ремонт: шикарная гостиная, уютные спальни, забавная детская игровая комната, удобные подсобные помещения, а также помещение-хранилище с холодильным оборудованием, - говорится в объявлении.

Скриншот сайта Авито

Будущему владельцу недвижимости достанется полностью укомплектованный дом со всей мебелью и бытовой техникой.

Участок ухоженный, с ландшафтным дизайном. Кроме зеленых насаждений есть декоративные элементы и освещение.

Стоимость данного объекта оценивают в 88 миллионов рублей.

Реликтовый бор на участке

Третий роскошный объект на продаже - коттедж площадью 620 квадратных метров на участке в 22 сотки. Он также расположен на Горе. Однако стоит отметить, что это не площадь всего дома. Это целый комплекс: двухэтажный жилой дом – 400 «квадратов», банно-оздоровительная зона – 180, гараж на два автомобиля – еще 40 квадратных метров.

Помимо этого в доме имеется вспомогательные помещения. К ним относят гостевые комнаты, винный погреб, склад припасов, мастерская, инженерная зона, спортивный зал, места для хранения квадроциклов, катеров и т.д.

– Возведение выполнялось крупной строительной компанией с использованием лучших технологий и материалов, при поддержке ведущих проектных и архитектурных бюро. Территория огорожена и благоустроена сложным ландшафтным дизайном. Объект расположен в санаторной зоне Барнаула, на опушке соснового леса. Здание спроектировано так, чтобы солнечный свет не закрывали деревья и соседние дома. Часть участка переходит в густой реликтовый бор с прудом и ручьем, - говорится в объявлении.

Скриншот сайта Авито

По словам продавца, дом пригоден для проживания, но помимо этого его можно использовать под коммерческие цели – организовать санаторий или гостевой дом с банкетным залом. Благо площади позволяют.

Стоимость объекта составляет 98 миллионов рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Барнауле продают квартиру в стиле «Уэнсдей»

На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже просторной двухкомнатной квартиры, оформленной в стиле «Уэнсдэй». Этот стиль стал популярным после выхода одноименного американского сериала в жанре готической комедии ужасов со сверхъестественными элементами (подробнее)