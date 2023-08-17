В квартире много винтажных предметов интерьера Фото: Анна СЕМИНА

На популярном сайте объявлений появилось предложение о продаже просторной двухкомнатной квартиры, оформленной в стиле «Уэнсдэй». Этот стиль стал популярным после выхода одноименного американского сериала в жанре готической комедии ужасов со сверхъестественными элементами.

– Удобная планировка, высокие потолки, две изолированные большие комнаты. Гостиная с балконом и видом на проспект Ленина, большая спальня с большой и эффектной кроватью и зоной гардероба, - говорится в объявлении.

Интерьер квартиры. Скриншот сайта объявлений Авито

И тут же в голове рождается образ современной светлой квартиры. А на самом деле жилище обустроено, скорее, в классическом стиле вперемешку с готикой. Темные тона, на потолке – лепнина, хрустальные люстры и карнизы. В спальне - старинный шкаф, а в гостиной винтажный стол и стулья.

– Особое слово хочется сказать о дизайне и интерьере, для нас было важно сохранить дух квартиры и атмосферы времени, но при этом наполнить ее современными удобствами и прогрессом! Многие предметы интерьера специально привезены из Стамбула и подобраны специально для этого эклектичного интерьера, - рассказывает продавец.

За создание определенной атмосферы также отвечает подсветка на потолке и другое освещение.

Будущему владельцу достанется полностью укомплектованная кухня, красивая ванна, где уже оборудовано место под стиральную машину, водонагреватель и место под хранение. Квартира продается вместе со всеми предметами интерьера и мебелью. Так что все, что вы увидите при ее просмотре, станет вашим.

Интерьер квартиры. Скриншот сайта объявлений Авито

По сути, это полностью готовое к проживанию помещение. Останется только перевезти вещи. Однако нынешние владельцы рассматривают и такой вариант, как посуточная сдача квартиры в аренду. Жилье находится в самом сердце Барнаула, на проспекте Ленина, с видом на площадь Октября, в доме, признанном памятником архитектуры. Тем более, он находится недалеко от вокзала. Здесь можно не только переночевать в комфорте, но и получить эстетическое удовольствие.

Обойдется все это великолепие в 7,5 млн рублей. Площадь квартиры составляет больше 55 квадратных метров.

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