Алтайский поисковик воссоздал портрет погибшего на войне красноармейца

Дочь красноармейца очень долго не выпускала из рук портрет отца Фото: Виталий БАРАБАШ

Родственники красноармейца Макара Сидорова, погибшего во время Великой Отечественной войны, наконец-то смогли увидеть, как выглядел их отважный родственник, ведь после его смерти у них не осталось даже его фотографии.

Макар Сидоров оказался в числе тех, кому не суждено было вернуться с фронта. Но год назад его останки поисковики обнаружили в Ленинградской области. Опознали по медальону. Дальше– надо было по фамилии найти родственников. Чудо произошло! На Алтае все-таки остались его близкие. За помощью в транспортировке останков они обратились к депутату Государственной Думы РФ Александру Прокопьеву. Он встретился с родственниками Макара Степановича и обсудил все моменты, связанные с доставкой и захоронением на родине. В ноябре прах храброго бойца был упокоен.

– Спасибо всем огромное. С тех пор, как только его привезли, я все время плачу и плачу. 83-летняя дочь солдата Наталья Макаровна на могилу отца ходит вместе с внучкой и правнуками. Вот только сердце было не на месте – памятник стоял без фотографии, ведь никаких снимков отца у нее не сохранилось.

Родственники Макара Сидорова впервые увидели своего прадеда на фотографии Фото: Виталий БАРАБАШ

К счастью, нашлись люди, которые предложили провести реконструкцию облика Макара Степановича. За непростую работу взялся алтайский поисковик Артем Буймов. На это у него ушло около месяца. Для того чтобы воссоздать лицо героя, Артем использовал специальную методику. В ее основе – фиксирование черепа на фото с разных ракурсов. Все остальное прорисовывается вручную. Это не первый подобный опыт реконструкции. Артем уже передал портреты четырех бойцов родственникам погибших.

Сейчас молодой человек учится в Казанском университете, поэтому на встречу с родственниками красноармейца, организованную Александром Прокопьевым, пришла его мама - Галина Буймова – тоже авторитетный поисковик с большим стажем. Именно она передала портрет Макара Степановича.

– Меня эмоции переполняют! Сначала нашли останки – это такое событие! А сейчас еще и увижу, как он выглядел, – говорит правнучка красноармейца Наталья Сухорукова.

– Теперь, можно сказать, окончательно восстановлена связь поколений. Семья знает не только, когда и где он погиб, но и как выглядел. И возможно, внуки или правнуки найдут в себе черты сходства – это тоже очень важный момент, - уверен депутат.

Дочь красноармейца Наталья Макаровна очень долго не выпускала из рук портрет отца, и никак не могла остановить слезы, но это уже от приятных эмоций.

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