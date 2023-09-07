Стало известно, как жителям Алтая получить перерасчет платы за коммунальные услуги

О своем отсутствии можно сообщить заранее, перед отъездом или уже по возвращению Фото: Олег УКЛАДОВ

Как рассказали в Роспотребнадзоре, если потребитель отсутствует дома более пяти календарных дней, то по закону он имеет полное право на перерасчет платы за коммунальные услуги. Разбираемся, как это работает и за что именно можно получить «скидку».

На дворе сентябрь, а это значит, что у многих отпуска подошли к концу. Соответственно, включается режим жесткой экономии до следующей зарплаты. Один из возможных пунктов – это плата за коммунальные услуги.

В законодательстве предусмотрено два варианта развития ситуации: либо заранее до отъезда следует сообщить в управляющую компанию, либо по возвращению в течение 30 дней. При этом следует понимать, что перерасчет сделают, только если вы прописаны в квартире. Иные условия не принимаются.

– Для услуг, за которые платят по счетчикам, перерасчет не требуется, достаточно каждый месяц передавать показания, - поясняют в управлении Роспотребнадзора.

Соответственно, речь идет о горячей и холодной воде, электроэнергии и газе. А вот если счетчиков у вас в квартире нет, то здесь есть определенные трудности.

– С 1 января 2017 года перерасчет за услуги ЖКХ в квартирах без счетчиков можно сделать, только если вы представите акт обследования, подтверждающий, что технически невозможно установить счетчики. Обычно это положение касается ветхих и аварийных домов, - говорят в ведомстве.

Кроме того, невозможно произвести перерасчет за отопление и другие услуги, которые затрагивают общее имущество многоквартирного дома. К примеру, это может быть плата за содержание жилья, обслуживание домофона или систему видеонаблюдения.

Из всего этого можно сделать вывод, что перечень услуг, за которые можно сделать перерасчет, достаточно небольшой. Опять же, если у вас нет счетчиков – в этом случае все гораздо проще. Чаще всего можно получить «скидку» за вывоз мусора.

– С 1 марта 2023 года перерасчет по этой услуге можно получить независимо от того, как идут начисления, по квадратным метрам или по прописанным, - добавляют в Роспотребнадзоре.

Для перерасчета вам необходимо подать заявление в управляющую организацию (а при наличии «прямого» договора на вывоз мусора – к оператору ТКО), приложив документы, подтверждающие продолжительность вашего отсутствия дома. В качестве документов подойдут копии командировочных листов, справка о нахождении на лечении в стационарном лечебном учреждении или санатории, счета за проживание в гостинице, проездные билеты, оформленные на имя потребителя или посадочные талоны, документ о постановке на временную регистрацию и другие. Можно даже предоставить справку, выданную уполномоченным лицом садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества, которая подтвердит, что вы все лето проживали на своем приусадебном участке.

Полный список документов можно найти в Постановлении Правительства РФ от 16.11.2022 № 2076.

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