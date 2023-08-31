Планировали за шесть лет, а справились за четыре года

Одной из приоритетных задач городской администрации является переселение барнаульцев из аварийного фонда Фото: Олег УКЛАДОВ

Одной из приоритетных задач городской администрации является переселение барнаульцев из аварийного фонда. При поддержке правительства Алтайского края мэрия реализует краевую адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы», а также муниципальную «Барнаул - комфортный город на 2015 - 2030 годы». В последнюю входят дома, признанные аварийными после 2017 года.

Если проживание в аварийном доме становится небезопасным и может причинить вред здоровью и жизни собственников, то власти принимают решение снести такой дом, а взамен обязуются предоставить жителям благоустроенное жилье либо выплатить рыночную стоимость, если квартира находится в частной собственности.

Программы в цифрах

Региональная программа на сегодняшний день реализована на 97,6%. Из 1725 помещений уже расселено 1673. До конца года власти планируют расселить 52 помещения, а это значит, что программа, рассчитанная на 6 лет, завершится на 2 года раньше.

Заместитель главы администрации города по городскому хозяйству Сергей Татьянин отметил, что губернатор Виктор Томенко и правительство Алтайского края принимают непосредственное участие в том, чтобы краевая программа по переселению выполнялась не только в срок, но и с опережением графика.

- Хотелось бы поблагодарить нашего губернатора за своевременную помощь в решении вопросов с переселением барнаульцев, - подчеркнул Татьянин.

За четыре года работы региональной программы из городского и краевого бюджетов, а также из Фонда развития территорий было выделено 3 млрд 888,6 млн рублей.

Что касается муниципальной программы «Барнаул - комфортный город», то в нее попали 122 многоквартирных дома. При этом финансирование на расселение из городского бюджета увеличивается с каждым годом. Для сравнения - в прошлом году сумма выделенных средств была 435,5 млн рублей, а в 2023-м - 497,8 млн рублей.

Несмотря на то что средств бывает недостаточно, работа по расселению все же идет. В этом году по муниципальной программе уже расселили 176 помещений, а барнаульцы получили выплаты от государства на сумму почти 422,9 млн рублей.

Сложности при расселении

Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, который занимается вопросом расселения горожан, сталкивается и со сложностями. Так, например, отдельные жители могут не согласиться с тем, какой размер денежного возмещения, рассчитанного специализированной оценочной организацией, предлагает комитет. Тогда жильцы вправе обратиться в суд.

Таким образом, возникают сложности и со сносом аварийного жилья. Жители могут судиться с комитетом, и это тормозит весь процесс. Либо же собственники могут иметь сложности с оформлением прав собственности, либо вступать в наследство, или же их в принципе сложно найти. В этом случае комитет обращается в полицию и привлекает общественность.

Слова благодарности

Жительница дома на бульваре 9 Января, 98а, Екатерина Поповская получила ключи от новой квартиры в марте 2023 года. До того момента ее семья с двумя маленькими дочерьми проживала в ужасных условиях. В доме разрушались стены, сыпалась штукатурка, а трубы протекали. Екатерина до сих пор не может поверить, что теперь у нее есть жилье в новостройке по улице Беляева, 14. По сравнению с тем, где жили Поповские, новая квартира - это небо и земля.

- Иногда просыпаюсь и не понимаю, на самом ли деле это моя квартира или я просто ее сняла. Я невероятно благодарна администрации за то, что мне предоставили новую квартиру, и ее не пришлось ждать десятилетиями. Кроме того, она больше по площади, чем была у нас. Нам был положен 21 кв. м, а в новом доме 2 комнаты общей площадью 34 кв. м. Дочки тоже очень радуются и, как и я, не верят, что теперь у нас такой хороший дом, - говорит Екатерина.