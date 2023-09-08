«Выплачу удвоенную сумму за 48 часов»: как мошенник раздавал деньги, а потом обманул десятки жителей Алтая

Речь идет о мошенничестве на десятки, а может, и сотни тысяч рублей Фото: Анна Перевощикова

Сразу несколько жителей Алтайского края из разных городов стали жертвами очередного интернет-мошенника. Если быть вернее, то некоторые успели получить прибыль из рук афериста, а другие потеряли деньги и не маленькие. Список потерпевших едва не пополнила корреспондент «Комсомолки». О том, как это было - в нашем материале.

На крючке

Примерно неделю назад я листала истории в запрещенной соцсети и наткнулась на своего давнего знакомого. К истории прилагался скрин банковского приложения, где некий Артем Борисович К. перевел моему однокласснику деньги. Надпись гласила: «Вложил и преумножил с krmklv.artem». На слове «преумножить», я думаю, у многих внутри загорается лампочка любопытства. Ведь это же магия какая-то, аукцион невиданной щедрости - сделать из двух тысяч рублей четыре! Решила зайти на страничку этого отправителя и крайне удивилась, как много у нас общих знакомых.

Всего на странице этого Артема были три поста. В одном из них он рассказывает о том, что родом из небольшого городка Алейск, обучает трейдингу и является квалифицированным инвестором. «Хорошо поднялся земляк», - подумала я.

С первого взгляда профиль выглядел фейковым - все три поста опубликованы в один день, и все - про инвестиции и невероятный путь к успеху, ни одного про жизнь и быт нашего «героя». Своим подписчикам Артем предлагал удвоить прибыль. Схема проста: люди перечисляют ему до 50 тысяч рублей, а он производит обмен средств на рынке до тех пор, пока не утроит прибыль. Грубо говоря, даешь ему 5 тысяч, он поднимает их до 15. При этом 10 тысяч переводит отправителю, а 5 оставляет себе. Казалось бы, все в плюсе!

Всего в городе Алейске проживают около 30 тысяч человек, поэтому многие знают друг друга в лицо или же, так сказать, через одно рукопожатие. В комментариях опять же знакомые мне люди желали трейдеру удачи в его начинаниях, ставили смайлики в виде огоньков и интересовались обучением. Но я сразу подумала, что что-то здесь не чисто. «Я на это не куплюсь», - пробурчала себе под нос и вскоре закрыла профиль...

... Пока не увидела другие истории своих знакомых. Один за другим одноклассник, подружка, знакомые, знакомые знакомых и их знакомые публиковали у себя в историях скрины банковских операций: многие выводили небольшие суммы - до восьми тысяч рублей, но были и те, кто на свой страх и риск переводили по 20 тысяч и получали взамен 40. На секунду мне стало грустно, что все давным-давно обогащаются, а я тут сижу и высчитываю, во сколько мне обойдется коммуналка, как дура!

Одной из счастливых вкладчиц оказалась и моя подруга. Естественно, я сразу же ей написала и поинтересовалась, не обманывает ли всех некий Артемка. И была немного шокирована после фразы подружки: «Он реально перевел мне деньги». Обещанная удвоенная сумма поступила не только ей, но и ее другу.

Была-не была! Решила написать инвестору и спросить, как и мне заработать. Долго ждать ответа не пришлось:

«Приветствую. Для того, чтобы вложить деньги. Читайте условия и запоминайте:

1. Взнос совершается от 100Р до 50.000Р. Ниже реквизиты для перевода.

2. Отправить скрин развернутого чека.

3. Написать ФИО отправителя и указать номер своей карты или номер телефона для вывода средств.

4. Сроки выплаты: произведу выплату удвоенной суммы в течении 1-48 часов.

5. Свои средства вы получите безусловно ДО КОНЦА СРОКА ВЫПЛАТЫ».

В принципе, условия были просты, но что-то меня настораживало, поэтому я решила потянуть время. Может, через день-другой появятся сообщения о том, что горе-инвестор удалил профиль и заблокировал всех вкладчиков? И чуйка меня не подвела...

Береженного лень бережет

На следующий день я вновь открыла профиль Артема, просмотрела новые истории о том, как разбогатели мои знакомые, и всерьез задумалась над тем, чтобы тоже вложиться. Но дело в том, что денег на карте у меня было не так много, а идти в банкомат и закидывать деньги на карту было крайне лень. В конце концов, я решила, что если уж мне суждено получить этот подарок судьбы, то он меня подождет.

Тем временем, мои близкие знакомые решили не тянуть, вложили средства в схему (кто-то уже не в первый раз) и ожидали выплат. Но 5 сентября очередных историй с банковскими скринами на странице трейдера вдруг не оказалось. Ни одного сообщения о невероятной удаче и преумножении с Артемом Кармакуловым!

Как минимум, пятеро моих знакомых так и не дождались обещанных выплат в срок. Когда всем стало ясно, что Артем оказался обычным мошенником, на его странице стали появляться комментарии от негодующих вкладчиков. А вскоре все посты и закрепленные в профиле истории с условиями вложений пропали. Артем ушел на дно, и деньги доверчивых граждан вместе с ним. По данным «Комсомолки», речь идет о мошенничестве на десятки, а может, и сотни тысяч рублей. Кроме того, в городе так и не нашлось людей, которые хотя бы отдаленно знали алейчанина Артема Кармакулова.

К слову, есть серьезные сомнения касательно имени и фамилии данного персонажа. Зачастую аферисты публикуют даже чужие фото. Корреспондент «Комсомолки» решил поискать похожие фотографии через браузер, делается это в два счета. И с помощью нехитрой программы удалось найти человека, похожего на лжеАртема. Им оказался молодой человек из Воронежа. Правда, нельзя утверждать, что именно он и причастен к обману людей.

Тем не менее, двойник Кармакулова увлекается инвестициями, и судя по подпискам на различные сообщества Вконтакте, любит посмеяться над разводом граждан, так как состоит в паблике «Типичный мошенник». В конце концов, обвинять его в чем-либо преждевременно, ведь мошенник мог просто взять фотографии этого парня с открытой страницы.

Мошенник ли?

Как рассказали «Комсомолке» в ГУ МВД по Алтайскому краю, потерпевшим в этой истории следует обратиться в отдел полиции по месту жительства и подать заявление. Со слов правоохранителей, схема с инвестициями и обещанной прибылью уже стара как мир, но люди продолжают на нее вестись.

У потерпевших же возник закономерный вопрос: можно ли обратиться в полицию, если они сами перечислили средства незнакомцу. Как рассказал «Комсомолке» барнаульский юрист Сергей Киселев, в данном случае есть состав преступления.

- Гражданин разместил рекламу, предлагая внести средства и увеличить прибыль в два раза. Даже если несколько раз он, действительно, выплачивал обещанное, а впоследствии перестал выплачивать, выходить на связь и вести диалог, здесь есть состав преступления, так как он присвоил себе средства путем злоупотребления доверием и обмана, то есть мошенническим способом. Но граждане могут претендовать лишь на ту сумму, которую они перечислили, а не на прибыль, - подчеркнул Сергей Киселев.

«Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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