Мошенники развели на деньги жителя Алтая, а затем взялись за его супругу и обманули еще и её

Парочка не сразу заподозрила неладное и потеряла крупную сумму Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае супружеская пара стала жертвой мошенников. Сначала злоумышленники обманули 42-летнего мужчину, а затем и его жену. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону, парочка не сразу заподозрила неладное и потеряла крупную сумму.

Пострадавшие проживают в одном из сел Павловского района. Мошенники решили сработать с ними по стандартной схеме: сначала неизвестный позвонил главе семейства, представился сотрудником полиции и предупредил, что на его имя оформляют кредит. Для того чтобы обезопасить деньги на счетах, аферист посоветовал провести «спасательную» операцию - все обналичить и перевести на специальный счет. В ближайшем банкомате мужчина снял деньги с кредитных карт и перевел их по номеру, который продиктовали преступники.

По всей видимости, этой наживы мошенникам не хватило, и они решили взяться и за супругу «жертвы». Схема была такая же: обналичить деньги и перевести по счету мошенников. Доверчивая парочка не увидели подвоха, и в течение трех дней переводили деньги неизвестным.

- Мошенники не успокаивались - они вынудили мужчину оформить на себя кредит, полученные средства он также перевел на неизвестные номера, - отметили в полиции.

Лишь на четвертый день супруги поняли, что их обманули, и обратились в полицию. К тому моменту они уже перевели аферистам 600 тысяч рублей с кредитных карт и займ на 500 тысяч рублей.

В отделе полиции по Центральному району УМВД по Барнаулу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

В управлении полиции просят жителей региона быть бдительнее. Если вам звонят якобы представители банка или другие должностные лица и сообщают о сомнительных операциях, бросьте трубку и самостоятельно позвоните в организацию. Номер телефона можно найти на обратной стороне карты. Сохраняйте благоразумие, чтобы не потерять свои средства!

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