Власти спроектировали «бюджетное» будущее Барнаула

Заседание Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле прошло совещание, на котором обсудили бюджетные проектировки в предстоящем году и на среднесрочную перспективу. Об этом сообщает мэрия

Заседание проводил Сергей Рябчун, замглавы администрации краевой столицы по экономической политике. Он рассказал, что в первом чтении городского бюджета предложено рассмотреть объем налоговых и неналоговых доходов на 2024 год в размере 11 520,2 млн рублей, 2025 год – 12 325,2 млн рублей, а 2026 год – 13 113,4 млн рублей.

В будущем показатели скорректируют с учетом оценки текущей ситуации и краевых параметров на среднесрочный период. Их согласуют с региональным минэкономразвития.

Добавим, что прогноз доходов сформирован на основе оценки исполнения доходов 2023 года и с учетом базового варианта прогноза социально-экономических показателей развития Барнаула.