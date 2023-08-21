«Не надо тухлить, даже если полный треш». Как акушерка из Бийска победила невзгоды и стала успешной бизнес-леди

Ольга выстояла в невзгодах и вышла из них победителем. Фото Юлии Савельевой

Глядя на 60-летнюю хозяйку бийского косметического салона «Леля» Ольгу Кречунову, многие восхищаются. Мать троих детей и бабушка шести внуков успешна в бизнесе, хороша собой, при этом танцует и ходит в горы. Трудно представить, какие удары судьбы пережила эта женщина. О том, как Ольга выстояла в невзгодах и вышла из них победителем - в материале «Комсомолки».

Страшный день

За месяц до большой трагедии Ольге стал сниться один и тот же сон. Будто она плывет в реке и никак не может доплыть. Ей не нравился этот сон, чем-то тревожил…

Тогда, в двухтысячном, мужу Анатолию было 40 лет, Ольге - 38, он был военным, она - акушером в бийском роддоме. Супруги воспитывали троих сыновей, работа приносила удовольствие и жизнь текла относительно спокойно. Все перевернулось в один день.

- Мужа привезли в больницу с бытовой черепно-мозговой травмой, -рассказывает Ольга. - После трепанации черепа он оказался в реанимации полностью парализованным. Кто-то из реаниматологов посоветовал включить ему громкую музыку в наушники, чтобы мозг реагировал. Думаю, и это помогло дальнейшей реабилитации. Анатолий очнулся, но надо было заново его учить кушать, разговаривать, ходить.

Не подкосилась

Ей сейчас самой порой удивительно, как тогда удалось выдержать и не подкоситься. Женщине пришлось максимально сконцентрироваться, на руках был не только парализованный муж, но и трое детей. Косте и Саше было по 16 и 14, а младшенькому Алеше всего три года.

- Старшие взяли опеку над маленьким, очень меня выручили, - рассказывает многодетная мама. --Я старалась сделать все, чтобы помочь своему мужу встать на ноги, и чтобы при этом дети не были обделены. Зарплаты акушерской не хватало. Жизнь заставляла искать возможности дополнительного заработка. Помню, за курс медицинского массажа для Анатолия выложила такую сумму, что решила сама закончить курсы массажистов.

И она обучилась, и стала не только мужу делать массаж, но и время от времени подрабатывать.

- Потом знакомая - косметолог пригласила помочь провести одну процедуру, я помогла как медсестра и, чего кривить душой, увидела живые деньги, которые были очень нужны, - вспоминает собеседница.

В тот момент Ольга вспомнила, как с детства любила подружек красить, оформлять им брови и т. д. И однажды в отпуске поехала в медуниверситет в Барнаул, прошла еще медсестринское дело в косметологии. После этого стала совмещать основную работу и частную практику в свободное время. Потихоньку ее муж Анатолий, к радости семейства, стал ходить, разговаривать, кушать, сам себя обслуживать. Но к жизни до травмы, к себе самому прежнему, мужчина, к сожалению, так и не вернулся, у него инвалидность 2 группы.

Эффектная женщина выступает с восточными танцами на конкурсах Фото: Из личного архива

Увольнение

В 2019-м году Ольге пришлось уволиться с работы.

- Я любила свою работу акушера и не собиралась ее бросать, но четыре года назад бийский роддом закрыли, - рассказывает собеседница. - Помню, как нас собрали в красном уголке и объявили об этом. До этого рожениц стали все чаще отправлять в «ДАР», все шло к закрытию… Но все равно вердикт прозвучал оглушающе, и мы все - и врачи-гинекологи, и акушеры - ревели в голос.

Ольга Кречунова проработала акушером в этом роддоме 38 лет. Похоже, эта цифра в ее жизни какая-то знаковая. В 38 лет оборвалась и спокойная жизнь в семье…

- В день закрытия роддома я оплакивала лучшие свои годы, проведенные там. Вспоминая, как поступала в медицинское училище и без раздумий пошла на акушерское, как пришла в бийский роддом сразу после учебы, - рассказывает Ольга.

В голове ее мелькали картинки родов, операций, ночных смен, радостных мам и отцов новорожденных

- Однажды один папаша забежал в комнату, где я переодевалась, с отчаянным криком: «Помогите!» Роды начались прямо в приемном покое, постелили быстро что-то на пол и приняли, - делится женщина.

Пару раз акушеру Кречуновой приходилось принимать детей, рожденных «в рубашке».

- Это когда ребенок вылетает с околоплодными водами. Тут надо быстро пузырь рассечь и воды выпустить, чтобы не задохнулся, - рассказывает специалист с огромным стажем.

Считается, что такие дети рождаются счастливыми, и Ольга тоже в это верит.

- Если младенец в водах в момент рождения не задохнулся, это уже провидение, я считаю, -говорит женщина, которая и сама не задохнулась в море слез и вскоре после увольнения в 57 лет рискнула открыть свое дело.

Хозяйка салона

Решение об открытии косметологического салона в их квартире на первом этаже принималось с взрослыми сыновьями на семейном совете.

- Они уже все живут отдельно своими семьями, отца средний сын с семьей забрали к себе в частный дом, который я помогла достроить, - рассказывает Ольга.

Дети поддержали решение мамы. Новый салон его хозяйка назвала «Леля» в честь старославянской богини весны, красоты и молодости.

Предпринимательница честно говорит, что было страшно, а когда начала работать, стало еще страшнее.

- Я поняла, что полный ноль в маркетинге от слова «совсем», - вспоминает бийчанка. - По закону подлости через полгода еще ковид нагрянул. В тот момент было большое желание закрыться, но как закроешься… Спасло то, что помещение свое, но было очень сложно…

Жизнь уже научила эту женщину не пасовать перед трудностями.

- Я много обучаюсь, в первое время каждую неделю ездила на семинары и курсы для косметологов, теперь уже выборочно это делаю, - рассказывает хозяйка косметологического центра, который потихоньку набирает обороты.

Пришлось Ольге учиться и ведению бизнеса.

- Очень помог, к примеру, курс бизнес-тренера Анны Немчиновой, - поделилась хозяйка салона «Леля». - После еще больше ресурсов в себе открыла.

Ольга ходит в горы с увесистым рюкзаком Фото: Из личного архива

«Не впадать в жалость к себе»

Сегодня Ольга Кречунова своей энергией просто поражает окружающих, в том числе и молодых людей. Эта эффектная женщина не только успешно ведет бизнес, постоянно развиваясь и знакомясь с новыми направлениями в косметологии, но и занимается в модельных агентствах (ездила даже в Москву на показ мод). А еще выступает с восточными танцами на конкурсах, где их танцевальная группа занимает первые места, и ходит в горы с увесистым рюкзаком.

- В прошлом году до Белухи доходила, нынче тоже пойду, - поделилась планами собеседница. - Дети говорят: «Мама – молодец».

На вопрос, как научиться не сдаваться жизненным трудностям, эта женщина-энерджайзер ответила так:

- Главное не впадать в жалость к себе. И как говорит бизнес-тренер Наталья Грейс: «Не тухлить. Даже если полный треш...»

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