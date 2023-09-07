Алтайские медики рассказали, можно ли давить прыщи

Важно следить за чистотой кожи Фото: Олег УКЛАДОВ

Многие любят давить прыщи, однако это не самая хорошая идея, ведь есть риски занести в ранку инфекцию. Подробнее об этом, а также об особенностях угревой сыпи рассказали специалисты диагностического центра Алтайского края.

Акне или угревая сыпь – одно из самых распространенных кожных неинфекционных заболеваний. В большинстве случаев с этой проблемой сталкиваются подростки. Чаще всего прыщи сами собой проходят максимум к 25 годам. В это время важно правильно ухаживать за кожей и не давить прыщи. Проблемы начинаются, если пытаться избавиться от сыпи, особенно грязными руками.

– Кожу легко травмировать и занести инфекцию, в результате чего после безобидного прыщика останется безобразный кратер. И вам будет стоить больших усилий и средств избавиться от рубцов, – отметили медики.

После удаления прыща остается ранка. Ничего страшного в ней нет, иммунитет легко справится и скоро от нее не останется и следа. Другое дело, если туда попадет инфекция. В таком случае последствия могут быть более серьезными. В мире даже были случаи, когда люди умирали от заражения крови, случившееся чрез некоторое время после выдавливания прыщей. Наиболее опасен для такой процедуры «носогубный треугольник». Причина в том, что там большее число сосудов, который питают мозг

Особое внимание медики советуют уделять фурункулам, гнойным воспалениям соседних тканей, которые могут возникнуть в любом месте.

– Фурункулез – инфекционное заболевание, чаще всего его вызывает золотистый стафилококк. Это болезнь, и ее нужно серьезно лечить, – подчеркнули представители диагностического центра Алтайского края в своем Telegram-канале.

После выдавливания одного прыща, высыпаний на коже становится больше, ведь инфицированная жидкость через поры проникает в организм.

Медики говорят, что непреодолимое желание давить прыщи чаще всего возникает у людей, которые относятся к чистоте особенно скрупулезно. В некоторых случаях это может говорить о неврозе. Решить возникшую проблему и найти ее причины поможет психолог.

Напомним, ранее врач-невролог высшей квалификационной категории диагностического центра Алтайского края Наталия Федюнина рассказала, чем опасен храп и как от него избавиться. Особенно насторожить должны сильная дневная сонливость, сухость во рту и ощущение «тяжелой» головы, а также повышенное давление в утренние часы.

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