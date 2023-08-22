На Алтае подъем заболеваемости ковидом ожидают в сентябре

Подъем заболеваемости коронавирусом ожидают в сентябре Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае в сентябре не исключен сезонный подъем заболеваемости коронавирусом. Подробнее об этом на пресс-конференции рассказала Ирина Переладова, главный эпидемиолог региона.

Сейчас в Алтайском крае регистрируют единичные случаи заражения коронавирусом. Был период, когда в регионе не выявляли ни одного заболевшего, однако сейчас регистрируют несколько пациентов с COVID-19 в неделю. Подъем заболеваемости коронавирусом ожидают в сентябре.

– Сезон (подъема заболеваемости, – прим. ред.) начинается в сентябре и заканчивается к апрелю. Коронавирус показал ровно такое же распространение, как и респираторно-вирусные инфекции, – рассказала Ирина Переладова. – Такие же подъемы, в те же сроки. Пути передачи одинаковые, а вакцинируем мы еще мало. Поэтому, конечно, ковид будет.

По последним данным, в Алтайском крае от коронавируса лечатся чуть более 30 человек. Семь из них в средней степени тяжести и находятся в госпиталях. При этом тяжелых пациентов в регионе нет, а смертельные случаи регистрировали давно. Большинство пациентов с COVID-19 – пожилые люди.

– Ждем ли мы подъем заболеваемости? Не только ждем, но и готовы к нему. У нас развернуты три госпиталя, плюс готовы десять инфекционных отделений для оказания медицинской помощи по территории края. Люди готовы, средств индивидуальной защиты достаточно, все лекарственные препараты есть. Сегодня самое главное подготовительное мероприятие – это вакцинация. Мы понимаем, что пути передачи такие же, как у всех респираторных вирусных инфекций. В первую очередь, воздушно-капельный, – добавила Ирина Владимировна.

Пока поставить прививку от коронавируса в Алтайском крае можно только за деньги в частных медицинских организациях. Там прививают вакциной «Конвасэл».

– Прорабатывается вопрос, как за счет средств субъекта Российской Федерации тоже закупить вакцину против новой коронавирусной инфекции. Просчитывается вариант объемов и количества, – пояснила главный эпидемиолог региона.

Эксперт отметила, что можно одновременно прививаться и против ковида, и против гриппа. Ранее от COVID-19 в Алтайском крае привились 1,7 млн человек, вакцинация показала свою эффективность, поэтому в регионе единичный уровень заболеваемости.

Напомним, мы рассказывали о том, что за прошедшую неделю в Алтайском выявили 7908 заболевших ОРВИ. Пока заболевших гриппом в регионе нет. В крае циркулирует аденовирусы, риновирусы, а также вирусы парагриппа. Жителей региона призывают пройти вакцинацию, чтобы защитить себя.

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