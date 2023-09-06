В Барнауле вынесли приговор владельцам замаскированных игровых автоматов

Мультикассы с возможностями игрового автомата устанавливали в барах, автомойках и розничных магазинах Фото: Александр Коровниченко

В Барнауле осудили двух мужчин, которые замаскировали игровые автоматы под терминалы мультикасс и устанавливали их в различных точках города. Подробнее об этой ситуации рассказали в прокуратуре Алтайского края.

Каждый из нас наверняка встречал в различных точках города аппараты мультикасс, через которые можно закинуть деньги на телефон, оплатить интернет и сделать другие денежные переводы. И вот недавно два предприимчивых жителя Барнаула решили использовать их в незаконном деле. Они установили в барах, автомойках и розничных магазинах мультикассы с возможностями игрового автомата.

Каждый желающий мог внести деньги в мультикассу, далее через меню выбрать одну из популярных игр казино и испытать удачу. Сообщается, что некоторые даже выигрывали некрупные суммы в несколько сотен рублей. Однако такая деятельность вне игорных зон запрещена на территории России.

В итоге владельцев таких незаконных мультикасс задержали и привлекли к ответственности. Во время судебного разбирательства они уверяли, что терминалы используются только для оплаты платежей, а не для игр.

- На терминалах не была установлена программа для игр. Это пыталась использовать в свою пользу защита. Однако был привлечен эксперт, который установил, что доступ к играм происходил через интернет. При этом терминалы были оборудованы устройством для удаления истории игр, - рассказала прокурор апелляционного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры Алтайского края Ольга Остапчук.

В итоге судебного разбирательства одному осужденному назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафом в размере 200 тысяч рублей по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр). Второй осужденный, с учетом вступившего ранее в законную силу приговора получил наказание в виде лишения свободы на 3 года и 9 месяцев.

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