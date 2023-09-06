Грозит семь лет за решеткой: в Барнауле будут судить мужчину, разбившего актрисе голову за отказ от близости

Девушка получила серьезную травму головы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который разбил бутылку о голову актрисы из Белгородской области. Как сообщили в пресс-службе ведомства, конфликт произошел в ночном клубе минувшим летом.

По данным прокуратуры, в июле этого года местный житель 1996 года рождения ударил девушку бутылкой по голове, после чего она попала в больницу с серьезной травмой. Мужчине предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Он признал свою вину. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.

Подробнее об этой истории «Комсомолке» рассказывала сама пострадавшая. Алена, актриса театра в Белгородской области, приехала в Барнаул погостить. Накануне дня рождения она вместе с друзьями отдыхала в караоке-клубе. Там на нее обратил внимание один из посетителей. Он предложил Алене и ее подруге интимную услугу, но девушки отвергли горе-лавеласа и продолжили отдыхать. Обиженный отказом молодой человек спустя время подошел к столику девушек и в разгар песни, которую они исполняли, ударил Алену бутылкой по голове. Актриса даже не сразу поняла, что произошло.

- Мы пели песню Nautilus Pompilius «Крылья», и в момент припева он подошел и ударил меня бутылкой по голове. На видеозаписи видно, что он целенаправленно шел к нашему столику. Я сначала и не поняла, что произошло, думала, что на меня что-то упало. Друзья закричали и побежали за ним, - вспоминала девушка.

Кровь залила пол в заведении, и пока Алёна приходила в себя, ее друзья задержали дебошира до приезда полиции. На новость о том, что правоохранители уже едут, парень отметил, что «давно хотел новый экспириенс в жизни». Сама потерпевшая была доставлена в больницу, где ей зашили рану. Позднее ей потребовалась госпитализация. Теперь хулигану точно грозит новый жизненный опыт, его судьбу решит суд.

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