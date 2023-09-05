В Алтайском крае на видео сняли смерч

Смерч в Алтайском крае 4 сентября 2023. Скриншот видео с телеграм-канала «В курсе 22»

4 сентября вечером в Тальменском районе наблюдали смерч. Видео опубликовано в телеграм-канале «В курсе 22».

- Смерч в Алтайском крае, кто бы подумал, - говорит за кадром автор видео.

- Выглядит устрашающе красиво, - прокомментировали в тг-канале.

Также в тг-канале сообщается, что в селе Буян Крутихинского района 4 сентября выпал крупный град с перепелиное яйцо.

Между тем, в соседней Новосибирской области накануне прошел град с куриное яйцо. Он засыпал тротуары и дороги, кое-где даже образовались сугробы. Также градины серьезно повредили автомобили.

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