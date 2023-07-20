Посетительница ночного клуба Барнаула отказалась от близости и получила бутылкой по голове

Девушка получила серьезную травму головы Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Приятный летний вечер в барнаульском караоке-клубе накануне дня рождения едва не стал для Алены последним. Девушка отдыхала с друзьями в увеселительном заведении и исполняла хит группы Nautilus Pompilius, когда к ней со спины подошел неизвестный мужчина и ударил бутылкой по голове. От удара стеклянная тара рассыпалась вдребезги, а девушка получила серьезную травму головы. Подробнее о ЧП Алена рассказала «Комсомолке».

- Я приехала в Барнаул в отпуск из Белгородской области. Вечером 17 июля мы были в ресторане с друзьями, а после я со своей знакомой поехала в караоке-клуб «Черника». Были мы там не в первый раз: народу не так много, поэтому можно петь, сколько захочется. По приходу я выпила один шот (алкоголь, прим. ред.), а потом перешла на воду. Бутылки воды видны и на видеозаписи, - отмечает девушка.

Спустя время к девушкам присоединился их друг. Алена пошла к бару, чтобы оплатить заказ песен, когда к ней в первый раз подошел неизвестный парень и спросил, кем приходится ей её знакомая. Та ответила, что они подружки.

- Он по-доброму спросил, как ее зовут. Я ответила и ушла. Спустя время он подошел ко мне опять, я была со знакомой. И тут он спросил: «Девчонки, можно вам [оказать интимную услугу, прим. ред.]. Я была в шоке от этого предложения и сказала, что не стоит задавать такие вопросы. Все было максимально вежливо, он просто сказал «Понял» и ушел, - добавила Алена.

Вскоре клуб вообще опустел, парень был единственным, кто остался в зале помимо компании Алены. Он сидел в одиночестве и пил пиво из той самой стеклянной бутылки, которая вскоре разобьётся о голову девушки. По всей видимости, в какой-то момент он то ли от обиды, то ли ради «развлечения» решил отомстить отказавшей ему девушке.

- Мы пели песню Nautilus Pompilius «Крылья», и в момент припева он подошел и ударил меня бутылкой по голове. На видеозаписи видно, что он целенаправленно шел к нашему столику. Я сначала и не поняла, что произошло, думала, что на меня что-то упало. Друзья закричали и побежали за ним. Администратор заведения и еще одна сотрудница подошли ко мне, когда я пыталась подняться и сказали, чтобы я не вставала – из головы лилась кровь. Я опустила глаза, а у меня все штаны и весь пол подо мной в крови. Боль в тот момент я не чувствовала, - вспоминает девушка.

Со слов девушки, единственная помощь, которую ей предложили в клубе – стопка водки, видимо, для снятия стресса.

Что же касается мужчины, то друзья Алены задерживали его, как могли до приезда полиции. Когда у него спросили, зачем он это сделал, он ответил: «Просто так». А потом и вовсе заявил, что не боится полиции.

- Он сказал: «Поскорее бы они приехали, давно хотел новый экспириенс в жизни», - процитировала слова парня пострадавшая девушка.

В больнице скорой медицинской помощи девушку направили на рентген и сказали, что необходимо зашить рану. Однако девушке пришлось отказаться от манипуляции.

- Я работаю актрисой театра и просто не могла себе позволить вернуться на работу со сбритыми около лба волосами. Лучше похожу с перебинтованной головой подольше, но хоть лысой не останусь. Сотрясение у меня не нашли, но все эти дни меня ужасно тошнит, и я начала заикаться, поэтому записалась на МРТ, - пояснила собеседница.

А на неизвестного дебошира девушка уже написала заявление в полицию. Правда, она переживает, что совсем скоро ей придется вернуться в Белгородскую область, а преступник все еще находится на свободе.

- Я вообще в шоке, что его так и не задержали. И самое обидное, что в соцсетях меня еще и виноватой выставляют. Не дай бог, чтобы на моем месте оказался кто-то еще, - подытожила девушка.

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