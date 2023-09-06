Комфортный и безопасный Чуйский тракт

Фото: Упрдор «Алтай»

2 сентября в Алтайском крае торжественно запустили движение сразу по двум обновленным участкам федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт». На одном из них лично присутствовали губернатор региона и глава Федерального дорожного агентства Роман Новиков.

Фото: Упрдор «Алтай»

Речь идет об отрезках трассы с 135-го по 143-й километр, а также с 341-го по 344-й. Один находится на границе Алтайского края и Новосибирской области, а второй под Бийском, со стороны Барнаула. Общая протяженность составляет 11 километров.

Программа по расширению Чуйского тракта с двух до четырех полос длится уже несколько лет. Это делается для того, чтобы улучшить пропускную способность федеральной трассы, а также сделать ее безопасной - это, пожалуй, главные приоритеты. Как ранее сообщил заместитель главного инженера Упрдор «Алтай» Алексей Исаев, статистика показывает, что там, где уже построены четыре полосы и есть барьерное ограждение, - количество аварий минимально.

- Если рассматривать объекты, которые мы сдали в прошлом году, то уже сейчас статистика говорит о снижении аварийности на 75%. Насколько нам известно, случаев гибели людей не было, - подчеркивает специалист.

Вот и новые участки соответствуют современным критериям безопасности, в чем лично смогли убедиться почетные гости торжественной церемонии запуска движения.

Высокая значимость модернизации

2 сентября на въезде в Бийск презентовали обновленный участок трассы протяженностью 14 километров. Отныне здесь четыре полосы движения, разделенные барьерным ограждением, а также почти три километра линии электроосвещения. Кроме того, в рамках госконтракта были установлены новые остановочные павильоны с заездными карманами.

А началось открытие участка с уже ставшего традиционным награждения дорожников, принимавших непосредственное участие в ремонте Чуйского тракта. Глава региона Виктор Томенко поздравил их с завершением очередного этапа, а также поблагодарил федеральный центр за работу по модернизации одной из самых красивых трасс не только страны, но и мира, ведь из года в год путешествие по Алтаю только набирает популярность, а значит, увеличение числа полос в наши дни - это уже необходимость.

- Сегодняшнее событие очень праздничное и торжественное. Мы завершаем очередной этап работ на одной из главных магистралей нашего края - на Чуйском тракте. Новая четырехполосная современная дорога, выполненная по федеральным стандартам, это для всех участников дорожного движения можно назвать чудом. И это результат работы большого количества людей. Планы наши - сделать весь Чуйский тракт таким! - говорит Виктор Томенко. - Огромная благодарность правительству Российской Федерации. Планы по проведению работ на Чуйском тракте и приведению его в соответствие с требованиями сегодняшнего, а где-то даже завтрашнего дня, - это был предмет моих обсуждений с председателем правительства России Михаилом Владимировичем Мишустиным. Огромная благодарность Министерству транспорта РФ, Росавтодору, всем нашим дорожникам. Вы делаете огромной важности дело для жителей Алтайского края и его гостей.

Руководитель Росавтодора Роман Новиков в свою очередь подчеркнул значимость модернизации трассы с учетом переориентации логистических цепочек.

Фото: Упрдор «Алтай»

- Обновление Чуйcкого тракта является одной из задач по развитию автодорожного маршрута «Россия», поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Мы видим, как на сегодняшний день активно ведется работа в главной части этого транспортного коридора на маршрутах Москва - Казань, Казань - Екатеринбург и далее до Тюмени, но очень важно, что его центральная часть тоже продолжает развиваться. Прежде всего, это мероприятия, которые Федеральное дорожное агентство проводит совместно с правительством Алтайского края при поддержке правительства РФ по модернизации и расширению Чуйского тракта, - отметил Роман Витальевич.

Глава Федерального дорожного агентства также заметил, что, несмотря на почетный возраст (в прошлом году Чуйский тракт отметил вековой юбилей), дорога с каждым его приездом только преображается и как будто молодеет. На сегодняшний день из 304 километров, которые приходятся на Алтайский край, 123 уже в четырехполосном исполнении, на 33 километрах работы продолжаются и сейчас. В целом же федеральная трасса соответствует нормативным требованиям более чем на 90%, а это хороший показатель.

Второй участок обновленной трассы, который также запустили в минувшие выходные, въезд в Алтайский край со стороны Новосибирской области. Теперь путешественников здесь встречает новая дорога с безопасным ограждением. Этот отрезок был выбран не случайно: автомобильный трафик за последнее время заметно вырос, ежедневно здесь проезжают тысячи туристов из Новосибирской, Кемеровской, Омской и Томской областей. Только в прошлом году турпоток составил 2,2 млн человек! Рекорд для нашего края, и в этом сезоне он будет побит. Кроме того, свой след на дорогах оставляют и грузоперевозчики. Поэтому в пути должно быть комфортно всем, и в нашем регионе с поставленной задачей справляются.

- Один участок является так называемыми въездными воротами в Алтайский край, другой - въездными воротами в историческую столицу Чуйского тракта - город Бийск. И это очень важно с точки зрения повышения их пропускной способности, потребность в которой возрастает с каждым годом. Очень важно, чтобы жители региона и туристы получали удовольствие и от передвижения по дорогам, и от посещения этих мест, - резюмировал Новиков. - Хочу отметить, что в реализации проекта принимала участие региональная подрядная организация, и большая заслуга главы края и его команды в том, что дорожные организации региона работают не только на дорожной сети субъекта, но и выполняют важные федеральные задачи и развиваются.

Согласно предварительной программе по расширению Чуйского тракта, в границах Алтайского края работы полностью должны быть завершены до конца 2035 года. На текущий момент они ведутся на четырех участках в Косихинском и Троицком районах. Общая протяженность составляет больше 30 километров, 17 из которых подрядчик должен сдать уже в ноябре следующего года. Сейчас работы идут с опережением сроков.

В 2025-м введут в эксплуатацию еще два отрезка общей протяженностью 16 километров. Тогда с полной уверенностью можно будет говорить, что половина пути по уширению уже пройдена.

ЦИФРА

304 километра - протяженность Чуйского тракта в границах Алтайского края.