Уютное однокомнатное «гнездо» для пернатых хищников соорудили на алтайских скалах

Раньше гнезда строили только на деревьях Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

В Республике Алтай реализуют программу по сохранению и размножению редких хищных птиц. Для их семейного благополучия на скалах начали устанавливать комфортабельные однокомнатные «квартиры» - дуплоны.

– В последние годы мест для гнездования редких хищных птиц становится меньше. Для того, чтобы привлечь пернатых на Алтай, мы строим дуплоны – удобные «квартиры», в которых птенцы лучше защищены от непогоды и хищников, – рассказывает руководитель благотворительных проектов фонда Лариса Буянтуева.

На Алтае установка гнездовых ящиков проводится фондом «Мир вокруг тебя». Его специалисты уже на протяжении нескольких лет занимаются реализацией программы по сохранению сокола-балобана и степного орла. Новые дуплоны, а по сути это фанерные ящики для птиц и платформы-настилы из веток, устанавливают там, где обитают пернатые, но они не могут найти для себя удобные места для гнездования или же, как бывает в дикой природе – не могут оккупировать чужое гнездо. Соответственно, возникает проблема с размножением. Одна проблема цепляется за другую. И без того редкий и исчезающий вид не может оставить потомство.

Установка дуплонов на скалах требует альпинистской подготовки Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

Орнитологи решили, что проще самим соорудить для птиц гнезда – это увеличит шансы для выведения потомства и выживаемости птенцов.

Новые дуплоны построили в Кош-Агачском районе, при участии членов Российской сети изучения и охраны пернатых хищников и специалистов Сайлюгемского нацпарка. Они опирались на опыт других регионов – Тывы и Хакасии, где уже несколько лет такие «квартиры» давно обжиты.

По словам руководителя экспедиции Олега Ширяева, раньше такие «гнезда» устанавливали только на деревьях, так как для работы на скалах требуется специальная сноровка и альпинистские навыки, что тоже достаточно проблематично. Однако в этом году орнитологи попробовали установить платформы в новых местах.

Окажется ли этот опыт удачным, по мнению заместителя директора по развитию приоритетных направлений Сайлюгемского национального парка Дениса Гуляева, можно будет узнать только следующей весной, именно тогда редкие хищники должны будут заселиться в новые дома.

Напомним, прошлым летом специалисты Алтае-Саянского отделения WWF рассказали о том, как инспекторы ради размножения балобанов забрались на высокие деревья, чтобы построить им комфортабельные гнезда.

Будущие новосела Фото: Национальный парк «Сайлюгемский»

- На некоторой высоте, на дереве установили небольшую платформу, на которой собрали гнездо. Это однокомнатная «квартира» или даже, скорее, студия. Здесь же у птиц будет и кухня, и спальня, и детская. В самом центре гнезда мягкая трава. Это называется лоток. Вообще мы использовали остатки старого гнезда, которое упало вниз. Сверху мы положили более толстые ветки, а в центр лотка – самую мягкую траву, - рассказывала пресс-секретарь Алтае-Саянского отделения WWF Татьяна Иваницкая.

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