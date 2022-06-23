Гнездо для пернатых хищников. Скриншот видео WWF

Чего только не найдешь среди предложений по аренде жилья. Вот, к примеру, на Алтае сдается комфортабельное гнездо для пары хищных птиц. И это не шутка.

На Алтае уже давно действует программа по сохранению и разведению редких и очень дорогих на черном рынке соколов-балобанов. По некоторым данным, еще несколько лет назад за одну особь можно получить от 2,7 млн рублей и выше. Сейчас ценник наверняка выше. При этом главный критерий - красота птицы. Но в нашем регионе нашли способ, как безболезненно для самого сокола «забраковать» его, причем без последствий для их здоровья.

Уже достаточно давно специалисты используют татуировки. На восковицу (участок у основания надклювья) наносят надпись «SOS». Для сокола это безболезненно, а для перекупщика катастрофа. Такую птицу у него точно никто не возьмет.

Аналогичный опыт уже переняли в соседнем Новосибирске. Недавно там провели «сеансы» для маленьких балобанят, родившихся весной в питомнике «Витасфера» (Москва). После чего их подселили в гнезда в регионах Южной Сибири, где еще сохранились алтайские балобаны.

- Дикие балобаны не отличают приемышей от родных и кормят всех одинаково, птицы вырастут и пополнят группировку редкого балобана, - говорят в WWF.

А вот для того чтобы семьи сложились и создают комфортные условия для их пребывания. Так на Алтае инспекторы специально мастерят гнезда для пернатых.

- На некоторой высоте, на дереве установили небольшую платформу, на которой собрали гнездо. Это однокомнатная «квартира» или даже, скорее, студия, - рассказывает пресс-секретарь Алтае-Саянского отделения WWF Татьяна Иваницкая. – Здесь же у птиц будет и кухня, и спальня, и детская. В самом центре гнезда мягкая трава. Это называется лоток. Вообще мы использовали остатки старого гнезда, которое упало вниз. Сверху мы положили более толстые ветки, а в центр лотка – самую мягкую траву. Вы только посмотрите какой у птиц будет вид! Здесь они будут встречать рассветы и закаты. Мы очень надеемся, что это гнездо птицам понравится. Сюда могут заселяться и большие: орлы и коршуны.

Скорее всего теперь уже только следующей весной орнитологи смогут узнать кто «снимет» это жилье. Если арендаторы найдутся, то здесь также установят фотоловушку, чтобы подглядывать за обитателями.

- Будем следить за тем, как выводятся птенцы. Как прилетает и улетает птица. Это будет очень интересно, - добавляет Иваницкая.

Уютная гнездо-студия с прекрасным видом на степь сдается паре хищных птиц бессрочно. Адрес инспекторы предусмотрительно не называют, чтобы не подогревать интерес браконьеров. Соколы сами найдут себе жилье.

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