Жительницу Алтайского края оштрафовали за нецензурную брань на чужих детей

Дело дошло до судебного разбирательства Фото: Олег УКЛАДОВ

Славгородский суд вынес решение по делу об оскорблении детей, которых незнакомая женщина отругала нецензурными словами. Теперь ей придется выплатить штраф в размере 3,3 тыс. рублей. Подробнее о ситуации рассказали в объединенной пресс-службе судов.

Сообщается, что происшествие случилось в июне 2023 года в Славгороде. Две сестры 2010 и 2012 годов рождения шли по улице, как вдруг на них обрушилась нецензурная брать женщины, которая находилась во дворе своего частного дома. При этом позже было установлено, что никакого конфликта или личной неприязни между детьми и женщиной до этого не было. Чем было вызвано такое поведение, не известно.

Поступок был расценен как административное нарушение. Дело дошло до судебного разбирательства, во время которого женщина признала, что действительно ругалась на детей, но нецензурных слов якобы не использовала. При этом свидетели, потерпевшие и их представители рассказали об обратном.

В итоге суд решил, что отрицание вины – это способ уйти от ответственности. Как сообщает управление юстиций Алтайского края, женщина была признана виновной в административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица). Ей был назначен штраф в размере 3,3 тыс. рублей, который после принятия решения был ею оплачен.

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