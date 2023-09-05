Красный цвет, кожа и «тихая роскошь»: главные модные тренды сезона осень-зима 2023

«Old money style» - главный тренд этого сезона. Фото: Максим Самаев
Совсем скоро деревья переоденутся из зеленых летних нарядов в яркие осенние. Пришла пора переодеваться и модницам. О главных трендах осенне-зимнего сезона 2023 года «Комсомолке» рассказала барнаульский стилист Виктория Бакланова.
- Безусловно, главный цвет сезона – красный. Красные «total red» образы - для самых смелых и дерзких. Если же хочется разбавить красный – добавьте ахроматические цвета: серый, белый или черный. Базовым цветом является беж. Он всегда в моде, - говорит стилист.
Стилист Виктория Бакланова советует уделять внимание украшениям. Фото: Максим Самаев
Украшения в этом сезоне привлекают к себе внимание. Они крупные и эффектные. Длинные жемчужные нитки, шикарные заметные серьги и кольца, большие металлические броши - носим!
Также этой осенью в тренде кожаные вещи. Это и красиво и практично. Кожа имеет фактуру, она плотная и легко поддается чистке, что очень практично.
- Коричневая свободная юбка из кожи от Chloé - образец этого тренда, по моему мнению. Будет сочетаться с массой вещей, она очень практичная и стильная, - советует Виктория.
Натуральная или эко-кожа, матовая или лакированная - выбирать вам!
Улыбка – всегда в тренде! Фото: Максим Самаев
Но главным хитом сезона становится «Old money style».
В тренде – спокойствие, ведь все хотят найти гармонию.
- «Old money» или «тихая роскошь» - выражение уверенности в себе и спокойствия через одежду. Спокойные тона и лаконичность, ухоженность и многословность – то, что не выходит из моды. Этот стиль идет всем, вне зависимости от возраста, потому он и стал настолько популярен. Забираем в осень-зиму, - поясняет стилист.
Вещи красного цвета must-have в гардеробе. Фото: Максим Самаев
Самые популярные сумки полумесяц и большие шоперы из кожи.
- Никаких деталей, благородная фурнитура, нейтральный цвет - такая сумка подойдет к любому пальто или куртке, - отметила Виктория.
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