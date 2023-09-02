Титул «Мисс Барнаул 2023» завоевала Регина Русских

Регина Русских
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле выбрали победительницу конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2023». Ей стала 20-летняя Регина Русских.
Финал конкурса прошел в День города на площади Сахарова. За главный титул боролись 22 участницы и победительницей стала Регина Русских.
Титул первой вице-мисс завоевала Валерия Гайдукова, а второй вице-мисс стала Ксения Чистова.
Претенденток на корону оценивали представители главных российских конкурсов – «Мисс туризм России», «Мисс Россия» и «Мисс Волга», а также режиссер Дмитрий Грибанов. Победительница получит возможность принять участие в конкурсе «Мисс Россия – 2023».