«Выздоравливай, Маша!». Что с гимнасткой цирка, упавшей на арену в Барнауле

Гимнастку цирка «Крокус» после ЧП госпитализировали в больницу скорой медпомощи Фото: Олег УКЛАДОВ

23-летняя цирковая гимнастка Мария Сметанова, упавшая с высоты в Барнауле во время представления, переведена из реанимации в другое отделение.

- Состояние ее стабильное, Мария уже находится в отделении травматологии, жизни ее ничего не угрожает, - кратко рассказали в цирке «Крокус».

В Минздраве эту информацию подтвердили:

- Состояние стабилизировано, из реанимационного отделения пациентка переведена для последующего лечения в отделение тяжелой сочетанной травмы Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

Напомним, 31 августа в цирке шапито «Крокус» на глазах зрителей сорвалась с трапеции воздушная гимнастка Мария Сметанова. Девушку срочно госпитализировали, прокуратура тут же начала проверку исполнения техники безопасности в гастролирующем цирке .

Одним из важных моментов, которому должна дать оценку прокуратура - отсутствие страховки во время исполнения трюка. В номере Марии Сметановой часть трюков исполняется со страховкой, а часть без нее.

Коллеги Марии считают, что произошел несчастный случай, которые, увы, иногда случаются в рискованной профессии цирковых воздушных гимнастов.

Так, Ксения Ильющенко, артистка цирка, воздушная гимнастка, заместитель председателя Федерации по воздушной атлетике и пилонного спорта Алтайского края в комментариях «Комсомолке» сказала, что использование страховки в трюке кручения, который исполняла Мария, наоборот, было бы опасным - гимнастка могла запутаться.

Между тем, прокурорская проверка продолжается.

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