Состояние Марии Сметановой стабильно тяжелое. Скриншот видео с YouTube-канала гимнастки

23-летняя гимнастка Мария Сметанова, сорвавшаяся с высоты во время выступления в цирке в Барнауле, находится в реанимации.

- Пострадавшую госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи,- прокомментировали в Минздраве региона. - Пациентка находится в реанимации в тяжелом стабильном состоянии, в сознании, дышит самостоятельно.

«Любовь - сильнее боли»

Напомним, что ЧП произошло вечером 31 августа во время представления в цирке «Крокус». Гимнастка на трапеции, выполнявшая трюк без страховки, упала на арену под шокированные крики зрителей.

Мария – родом из Тулы, окончила Государственное училище циркового и эстрадного искусства в Москве. В интервью журналу « Цирк» девушка рассказывала, что решила стать гимнасткой в 11 лет, но ее сначала не взяли из-за возраста, и тогда она пришла в цирковую студию «Ералаш», где тоже была гимнастика. В интервью она рассказывала о своем номере в цирке «Крокус»: «Это история без начала и конца о принятии своих желаний — запретных и настоящих, свободных от мыслей самого человека, но находящих воплощение в нём. Нет сюжетной линии — только чувства, что проносит внутри себя женщина, когда идёт навстречу себе: ограничения и запреты, отчуждение, страсть без выхода и жажда без предела. Немыслимая, заливающая всë криком любовь, сосредоточенная в ней самой».

У Марии, как у многих цирковых артистов есть свои приметы. К примеру, она не выходит на арену с новой прической, считая, что новое может спугнуть. И еще считает, что солнечный день - к счастью на работе. 31 августа, с утра светило солнце, но в момент выступления в Барнауле были тучи и проливной дождь…

В том же интервью Сметанова говорила, что благодарна своему делу за травмы и ежедневное преодоление себя.

«Всему есть своя цена, - считает Мария. - И только когда дело касается того, что является для тебя ценнее самой жизни, она всегда будет смехотворно низкой. Любовь сильнее боли, а сила — в выборе».

«Делала крутку и что-то пошло не так»

- Мы все переживаем за Марию, надеемся, что все будет хорошо, - говорит Ксения Ильющенко, артистка цирка, воздушная гимнастка, заместитель председателя Федерации по воздушной атлетике и пилонного спорта Алтайского края.

По словам Ксении, во время представления 31 августа произошел несчастный случай, от которого в цирке никто не застрахован.

- Я сама не была на выступлении, увидела видео потом в сетях. Мария делала крутку и что-то пошло не так, может равновесие потеряла, - предполагает Ильющенко. - Да, этот трюк она делает без страховки, потому что со страховкой можно здесь запутаться. Другие трюки у гимнастки со страховкой. Здесь я думаю, неправильно судить за отсутствие страховки.

Ксения поделилась, что и в ее жизни тоже был несчастный случай во время циркового выступления.

- Я работаю на другом реквизите - воздушных полотнах, и получилось так, что нога вылетела и я полетела… - вспоминает Ксения. - У нас на полотнах вообще нет страховки. У меня было легкое сотрясение мозга и три месяца перерыва в работе.

По словам барнаульской гимнастки после подобных несчастных случаев, конечно, образуется страх, но если травмы не трагичны, то гимнасты, как правило, возвращаются к своему любимому делу.

– Это заставляет более внимательно работать на номерах, которые ты, казалось бы, делаешь на автомате, - говорит Ксения.

По словам заместителя председателя Федерации по воздушной атлетике и пилонного спорта Алтайского края, если потребуется, то будет объявлен сбор средств для реабилитации травмированной гимнастки.

- Мы своих - не бросаем, - подытожила собеседница.

Между тем, прокуратура Алтайского края проводит проверку в связи с падением сотрудницы цирка.

- Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил проверить исполнения требований безопасности и охраны труда, предъявляемых к организации цирковых представлений, - прокомментировала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина.

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