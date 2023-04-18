Более 500 барнаульцев обманули мошенники с начала года

В среднем жителей Барнаула обманывали на 400-500 тысяч рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

С начала года только в Барнауле жертвами мошенников стали более 500 человек. Подробнее о схемах, которые используют аферисты, а также о том, как сохранить деньги, во время пресс-конференции рассказал начальник УМВД России по Барнаулу Александр Майдоров.

Популярные схемы

За три месяца в краевой столице зарегистрировали 523 случая мошенничества, совершенного дистанционным способом. Кроме того, в городе произошло 237 краж денег с банковских счетов. Суммы впечатляют, в среднем жителей Барнаула обманывали на 400-500 тысяч рублей, однако в одном случае аферисты смогли выманить около 10 млн рублей.

– В последнее время участились телефонные звонки от якобы сотрудников силовых структур, которые сообщают о том, что против человека возбуждено уголовное дело по различным фактам, – отметил Александр Майдоров. – Под предлогом оказания помощи сотрудникам силовых структур предлагают вступить в так называемые оперативные разработки и изобличить преступников.

Среди других популярных схем, по которым работают аферисты - «звонок от сотрудника банка» (162 преступления с начала года), покупка, продажа в интернете несуществующего товара, получение посылки с товаром несоответствующего качества (57 преступлений) и звонки под предлогом «Родственник попал в ДТП или беду» (более 100 преступлений).

Как сохранить сбережения

Полицейские отметили, что большинство горожан были обмануты дистанционным способом через интернет или по телефону. Жителей и гостей краевой столицы призывают быть бдительными, не доверять незнакомцам и не выполнять никаких операций под их диктовку.

В МВД подчеркнули, что, если вас обманули мошенники, то важно сразу же обращать к правоохранителям. Чем раньше это сделать, тем выше шансы сохранить деньги, ведь аферисты могут не успеть перевести их со счета, и у банка получится заморозить его.

Раскрываемость преступлений, связанных с мошенничеством, составляет около 30%. Одна из проблем в дропперах или дропах – людях, которые предоставляют свои банковские счета для того, чтобы аферисты отправляли туда чужие деньги. В будущем отследить переводы средств между счетами крайне сложно.

– По каждому случаю приходится отслеживать очень большую цепочку преступных схем, – объясняет руководитель городской полиции. – Если это бесконтактный способ, то нужно установить, откуда поступил звонок, выявить счет, куда перевели средства - как правило, их бывает несколько. Все это превращается в длительный процесс. Плюс необходимо время для получения ответов на запросы. Мы взаимодействуем с банками, но вал преступлений очень большой, требуется много информации.

К тому же, мошенники часто используют подменные номера, в том числе финансовых организаций и правоохранительных органов. В большинстве случаев аферисты звонят барнаульцам, находясь в других регионах, а иногда даже в странах.

– Если вам поступил такой звонок, то обязательно положите трубку, не вступайте в диалог с преступников и не выясняйте никаких подробностей, – советует Александр Майдоров.

Борьба продолжается

В полиции подчеркнули, что профилактическая работа приносит свои плоды. В некоторых случаях жители Барнаула сразу же бросают трубку, когда им звонят аферисты, а потом обращаются в полицию.

– В 2021 году в каждом территориальном органе внутренних дел УМВД России по Барнаулу были созданы специализированные подразделения по раскрытию подобного рода преступлений. Управлением МВД России по городу Барнаулу проводится работа по профилактике мошенничеств, которая осуществляется по нескольким направлениям, – подчеркнули в ведомстве.

К тому же, с начала года в Барнауле удалось задержать 12 курьеров, которые забирали деньги у горожан, обманутых по мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду».

Чаще всего мошенники получают серьезные сроки, однако все зависит от суммы ущерба и тяжести преступления. Например, если аферист выманил у своей жертвы более 250 тысяч рублей (ч. 3 ст. 159 УК РФ), ему может грозить наказание до 6 лет лишения свободы со штрафом до 80 тысяч рублей и ограничением свободы до 1,5 лет.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Барнауле аферисты обманули пенсионерку, заставив ее продать дом, а потом перевести им 9 млн рублей. 68-летняя жительница краевой столицы рассказала, что аферисты общались с ней с февраля, оказывая психологическое давление. Мошенники названивали пенсионерке много раз и представлялись сотрудниками банка, полиции и других ведомств. Женщина испугалась и сделала все, что ее просили.

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