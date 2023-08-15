Барнаульский психолог рассказала, как подготовить ребенка к новому учебному году

В начале учебного года психолог советует не спешить с дополнительными кружками и секциями Фото: Олег УКЛАДОВ

Считанные дни остаются до начала нового учебного года. Многие уже покупают форму, рюкзаки и канцелярию. Но важнее ручек и тетрадок – психологическая готовность. Как настроить ребенка на учебу, во время эфира алтайского Минздрава рассказала Татьяна Гашке, медицинский психолог высшей категории детской городской поликлиники №9 в Барнауле.

– Как определить, котов ли ребенок идти в первый класс?

– Подготовка ребенка к первому классу начинается с 5-6 лет. Именно в этом возрасте формируется эмоционально-волевая сфера – основной фундамент успешности обучения в школе. Она отвечает за саморегуляцию, контроль, организованность, мотивацию. Также готовность к школе определяется по физической готовности, работоспособности ребенка, интеллектуальному развитию, включая память, внимание, мышление, восприятие, социально-психологической готовности. К этому возрасту ребенок уже должен уметь выстраивать отношения со сверстниками и со взрослыми.

– Чем чревато, если отправить ребенка в школу раньше?

– Часто в детском саду могут говорить, что ребенок готов к школе, если он читает, считает. А как раз на эмоционально-волевую сферу, которая позволит ребенку справляться со школьной нагрузкой, мало обращают внимания. Если ребенок «недозрел», он может не успевать за темпом, не так успешно справляться с заданиями, как остальные, начинает сравнивать себя с одноклассниками, от этого снижается его самооценка, появится раздражительность, обидчивость.

– Как снизить тревогу ребенка перед учебным годом?

– Можно сделать ребенку стенд, на котором расписать правилами поведения и обязанности в школе и дома, составить с ребенком расписание, распорядок, режим дня. Так родителям не придется постоянно напоминать об этом и это даст ребенку почувствовать себя более самостоятельным. Если ребенок идет в первый класс, хорошо будет заранее ознакомиться с маршрутом в школу, чтобы снизить тревогу, выучить домашний адрес и телефон родителей.

– Если ребенок идет уже не в первый класс, и предыдущие годы обучения шли « сбоем», как заинтересовать его?

– Для начала нужно выяснить причину, почему ребенок не хочет идти в школу. Постараться выбрать время, по-доброму с ребенком поговорить без упреков и настроить ребенка на позитивный лад. Какие причины могут быть? Отдали ребенка, когда он еще недозрел, конфликты с одноклассниками, неприязнь к учителю. Также у ребенка может быть синдром дефицита внимания и гиперактивности. Такие дети сталкиваются с трудности контроля, саморегуляции. Они чрезмерно подвижны, импульсивны, им контролировать свое поведение. В таких случаях лучше обратиться за помощью к специалистам.

– Как помочь ребенку адаптироваться к нагрузкам?

– За три месяца школьных каникул дети отвыкают от режима и занимаются тем, чем хочется. Очень важно заранее наладить сон. Начинать хотя бы на 15-20 минут укладывать ребенка раньше и пораньше будить. Главное, чтобы школьник высыпался. В начале учебного года лучше не спешить с дополнительными кружками и секциями, две-три недели дать адаптироваться. Стараться поддерживать ребенка, интересоваться не только оценками, а в целом его жизнь. Задавать вопросы ребенку – что интересного произошло, что понравилось, что не понравилось, окружить его заботой, вниманием.

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