Мисс Барнаул – 2023: кто получил главную корону

Обладательнице титула «Мисс Барнаул – 2023» стала Регина Русских Фото: Олег УКЛАДОВ

2 сентября в Барнауле, в День города, на площади Сахарова состоялся финал конкурса красоты «Мисс Барнаул – 2023».

В этом году претенденток на звание самой красивой девушки краевой столицы оценивали представители главных российских конкурсов – «Мисс туризм России», «Мисс Россия» и «Мисс Волга», а также кинорежиссер Дмитрий Грибанов, известный по сериалам –Два холма», «Отель Элеон», «СуперБобровы», «Вампиры средней полосы» и другим.

Очаровательные молодые горожанки в роскошных платьях сошлись в финальной битве за звание главной мисс города. В итоге обладательницей главной короны по решению членов жюри стала 20-летняя Регина Русских. Ранее она завоевала титул «Мисс Барнаул онлайн» (это приз зрительских симпатий). А до этого, еще в полуфинале, девушка стала победительницей в номинации «Мисс Кулинария».

Титул первой вице-мисс завоевала Валерия Гайдукова, а второй вице-мисс стала Ксения Чистова.

Победительница получит возможность принять участие в конкурсе «Мисс Россия – 2023». Кроме того, для девушек выше 177 см будет проходить кастинг на участие в конкурсе TOPMODELWORLD, который ройдет в Китае).

Организаторами городского конкурса «Мисс Барнаул – 2023» являются модельное агентство Style и городской комитет по делам молодежи города Барнаула.

Ранее у участниц конкурса прошла фотосессия в купальниках. Посмотреть снимки можно здесь.

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Конкурс «Мисс Барнаул – 2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

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