Горячие красотки! Как выглядят участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» в купальниках

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

В День города в краевом центре пройдет финал конкурса красоты «Мисс Барнаул-2023». Шоу состоится на площади Сахарова. На главную сцену города выйдут 22 знойные красотки.

В этом году оценивать претенденток на корону будут представители главных российских конкурсов – «Мисс туризм России», «Мисс Россия» и «Мисс Волга». А также режиссер Дмитрий Грибанов – на его счету такие популярные сериалы, как «Два холма», «Папины дочки», «СуперБобровы» и другие.

Победительница получит возможность принять участие в конкурсе «Мисс Россия – 2023». Кроме того, для девушек выше 177 см будет проходить кастинг на участие в конкурсе TOPMODELWORLD (он пройдет в Китае). Организаторами городского конкурса являются модельное агентство Style и городской комитет по делам молодежи города Барнаула.

Отметим, что все участницы – в основном, старшеклассницы и студентки. Среди них – будущие психолог, дизайнер, полицейский… И все как на подбор - стройные и длинноногие. Пока участницы готовятся к шоу, показываем, как они выглядят в купальниках.

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

Участницы конкурса «Мисс Барнаул-2023» Фото: Олег УКЛАДОВ

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