«Единой семьей в Барнауле живем»: как в краевой столице прошел фестиваль национальных культур

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

2 сентября в День города в краевой столице на площади Советов у памятного знака «Нулевой километр» состоялся XXII фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем». Рассказываем, как прошел праздник.

В фестивале приняли участие десятки человек: национально-культурные объединения Барнаула, Детская школа искусств «Традиция», этно-культурные творческие коллективы, студенты-иностранцы вузов края. Всего в краевой столице живут представители примерно 30-ти национальностей.

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

В центре города прошло шествие-карнавал национально-культурных объединений. Участники фестиваля в национальных костюмах и с предметами национального быта и культуры прошли по пешеходной зоне проспекта Ленина от улицы Димитрова до улицы Шевченко с переходом на площадь Советов к памятному знаку «Нулевой километр». Шествие завершилось большим хороводом, отметили в мэрии.

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

На «Нулевом километре» всем желающим показывали особенности культуры и быта в национальной деревне, представляющей 19 национальных жилищ. Там можно было найти жилища русских, узбеков, армян, украинцев, белорусов, немцев, мордвы, татар, алтайцев, казахов, башкиров, грузин, поляков, чеченцев, азербайджанцев, таджиков и литовцев.

Гостей фестиваля встречали в национальных костюмах, проводили мастер-классы по изготовлению национальных оберегов, ткачеству и плетению, традиционной народной вышивке и многое другое

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

Кроме того, участники фестиваля представили информационные стенды с фотографиями учителей, педагогов, наставников разных национальностей, внесших вклад в развитие образования Барнаула и Алтайского края, а также книги на национальных языках и иные предметы, отражающие национальный колорит.

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

В финале фестиваля прошел масштабный праздничный концерт.

Празднование дня города в Барнауле продолжается. Подробнее о том, какие мероприятия проходят в районах краевой столицы можно прочитать здесь.

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

Фестиваль национальных культур Фото: Олег УКЛАДОВ

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