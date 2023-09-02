«Единой семьей в Барнауле живем»: как в краевой столице прошел фестиваль национальных культур

Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
2 сентября в День города в краевой столице на площади Советов у памятного знака «Нулевой километр» состоялся XXII фестиваль национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем». Рассказываем, как прошел праздник.
В фестивале приняли участие десятки человек: национально-культурные объединения Барнаула, Детская школа искусств «Традиция», этно-культурные творческие коллективы, студенты-иностранцы вузов края. Всего в краевой столице живут представители примерно 30-ти национальностей.
Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
В центре города прошло шествие-карнавал национально-культурных объединений. Участники фестиваля в национальных костюмах и с предметами национального быта и культуры прошли по пешеходной зоне проспекта Ленина от улицы Димитрова до улицы Шевченко с переходом на площадь Советов к памятному знаку «Нулевой километр». Шествие завершилось большим хороводом, отметили в мэрии.
Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
На «Нулевом километре» всем желающим показывали особенности культуры и быта в национальной деревне, представляющей 19 национальных жилищ. Там можно было найти жилища русских, узбеков, армян, украинцев, белорусов, немцев, мордвы, татар, алтайцев, казахов, башкиров, грузин, поляков, чеченцев, азербайджанцев, таджиков и литовцев.
Гостей фестиваля встречали в национальных костюмах, проводили мастер-классы по изготовлению национальных оберегов, ткачеству и плетению, традиционной народной вышивке и многое другое
Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
Кроме того, участники фестиваля представили информационные стенды с фотографиями учителей, педагогов, наставников разных национальностей, внесших вклад в развитие образования Барнаула и Алтайского края, а также книги на национальных языках и иные предметы, отражающие национальный колорит.
Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
В финале фестиваля прошел масштабный праздничный концерт.
Празднование дня города в Барнауле продолжается. Подробнее о том, какие мероприятия проходят в районах краевой столицы можно прочитать здесь.
Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
Фестиваль национальных культур
Фото: Олег УКЛАДОВ
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