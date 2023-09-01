День города в Барнауле 2023: программа мероприятий в районах 2 сентября

Программа будет насыщенной Фото: Олег УКЛАДОВ

Стало известно, как пройдет День города в Барнауле 2023, появилась программа мероприятий в районах 2 сентября. Рассказываем, что ждет жителей и гостей краевой столицы.

Индустриальный район

С 10 до 13 часов в парке спорта А.Смертина будет работать районная выставка цветов «Талантов яркое цветенье!» и «Гастрономический фестиваль»

С 12 до 18 часов в парке «Лесная сказка» пройдет праздничное мероприятие «Город, где живет Лесная сказка». На сцене выступят различные творческие коллективы.

В 20 часов начнется праздничная программа «Моя гордость - Барнаул».

В 22 часа запланирован праздничный фейерверк.

Центральный район

Основное районное мероприятие пройдет в поселке Южном.

С 17 часов на площади дворца культуры «Южный» состоится выставка «Город мастеров», на которой представят работы ремесленников и другое.

С 19 часов гостей ждет выставка «Талант детей родному Барнаулу». В программе выступление детских творческих коллективов.

С 20 часов начнется концертная программа «Ты, сердце Барнаула - Центральный наш район!». На сцене поздравят жителей и вручат им награды, а также выступят творческие коллективы района, ансамбль русского танца «Огоньки» и мужской хор под руководством Юрия Афанасьева.

В 22 часа запланирован праздничный фейерверк.

Железнодорожный район

Главная площадка района будет находиться в сквере на пересечении улицы Молодежной и Социалистического проспекта. В 10 часов там начнется праздничная программа «Город, в котором живем, мечтаем и любим!».

Будут работать игровые и анимационные площадки, фотозоны, выставка цветочной рассады, сувенирные лавки, зона фудкорта. Широким ассортиментом продукции жителей порадует барнаульский клуб виноградарей и виноделов.

Кроме того, проведут фестиваль шарлотки и конкурс цветочных композиций. Также проведут мастер-классы по мозаике из витражного стекла, вышивке лентами, рисованию акриловыми красками. Необычным дополнением станет и интерактивная площадка от детского технопарка Алтайского края «Кванториум.22».

Октябрьский район

В сквере Германа Титова c 18 до 21 часа пройдет концертная программа с участием творческих коллективов района.

Красочные фотографии можно будет сделать на выставке цветов и фотозон от предприятий, организаций и учреждений района. Также на площадке пройдёт выставка специализированной техники.

Все желающие смогут угоститься выпечкой и чаем из самовара-гиганта в традициях русского чаепития, посмотреть показательные выступления спортивных школ района.

Также для проведут мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, анимационные площадки, шоу мыльных пузырей, научная шоу программа.

В 21 час начнется дискотека, а в 22 часа запланирован салют.

Ленинский район

В 16 часов на площади Мира состоится конкурс-выставка тематических композиций «Живет на свете красота». Номинациями конкурса станут: «Силуэты родного города», «Мир в наших руках» и «Город счастливого детства».

В 17 часов начнется концертная программа в рамках Года педагога и наставника. В ней примут участие педагоги и воспитанники детских садов и школ.

С 18 часов будет работать выставка ремесел с мастер-классами по изготовлению изделий из керамики, восковых свечей, кожаных браслетов и брелоков, картин из песка и мягкого пластилина, декупажу и другое.

«Параллельно на главной сценической площадке пройдут показательные выступления спортивных клубов и федераций: ушу, чирлидинг, кобудо, открытая тренировка по кикбоксингу, турнира по шахматам. Свое мастерство покажут студенты Алтайского колледжа предпринимательства и кинологии со своими четвероногими питомцами», – отметили в гоардминистрации

С 20 часов начнется вечерняя программа от караоке-команды «На волне».

В 22 часа прогремит фейерверк.

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