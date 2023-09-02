Где искать Хрущевский тракт и к чему призывал памятник Ленину: байки Барнаула советской эпохи

Большое число городских баек и легенд сохранилось от советской эпохи Фото: Олег УКЛАДОВ

Сегодня, 2 сентября, Барнаулу исполняется 293 года! За эти годы у города накопилось огромное количество историй, легенд и баек, небольших историй в которых переплетается история и вымысел. При этом многие старинные легенды знают все, например, про Голубую Даму. А как насчет баек советского времени? В День города корреспондент «Комсомолки» узнал у краеведа и экскурсовода Данила Дегтярева, какие забавные истории, связанные с историей города, он может рассказать.

Памятник указал путь

Одна из забавных историй связана с устройством площади Октября. На месте современного памятника переселенцам в советское время стоял памятник Владимиру Ленину.

Памятник Ленину находился раньше на площади Октября Фото: Олег УКЛАДОВ

- Этот памятник был поставлен примерно в середине 1950-х годов. Позже его перенесли, и он сейчас находится на проспекте Калинина. В это же время напротив был построен так называемый «Дом под шпилем», где находился гастроном. Этот магазин был известен тем, что там дольше, чем в других местах, продавали алкоголь. И все любители выпить, если не успевали купить в ближайших магазинах, спешили на площадь Октября. Изначально у памятника Ленину руку была устремлена вперед, как раз указывая на гастроном. И городские остряки стали шутить: «Даже Ленин показывает, куда надо бежать за водкой», - рассказал краевед и экскурсовод Данил Дегтярев.

Позже, по словам ученого, городские власти узнали о шутках про памятник и решили руку у памятника опустить.

Дом под шпилем Фото: Олег УКЛАДОВ

- Кстати, там же, на площади Октября есть угловое здание на пересечении улицы Строителей и проспекта Ленина. У него двойной адрес. По улице Строителей это дом №2, а по проспекту Ленина - № 87. Любопытно, что долгое время в СССР пол-литра водки стоило 2 рубля 87 копеек, - добавляет Данил Дегтярев.

Так что еще одно место намекало, что на площади Октября можно закупиться алкоголем.

Как появился медицинский ВУЗ

Интересная байка связана с появлением в Барнауле медицинского университета. Как известно, он появился в 1954 году, когда Алтайский край шло освоение целинных и залежных земель.

Здание АГМУ Фото: Олег УКЛАДОВ

- В это время на Алтай приехал Никита Хрущев. И вот он ехал по Барнаулу на машине вместе с первым секретарем Крайкома КПСС Беляевым. Хрущев спросил о проблемах, связанных с освоением целинных земель. И Беляев пожаловался, что не хватает врачей. В это время машина проезжала мимо нового красивого здания с колоннами, которое было недавно построено. Хрущев спросил о том, что это за здание, и когда узнал, что оно предназначено для КГБ (спецслужб), приказал это здание отобрать и передать под медицинский институт, - рассказывает Данил Дегтярев.

Хрущев приезжал в Барнаул летом и к 1 сентября ВУЗ подготовить не успели. Поэтому произошло только 1 октября. Согласно легенде, за это время доделывали здание и набирали преподавателей и студентов.

Таинственный тракт

С именем Никиты Хрущева связана еще одна городская байка. Она берет свое начало во время его очередного визита на Алтай.

- Всего Хрущев трижды бывал на Алтае – в 1954, 1956 и 1961 годах. Он всегда очень интересовался сельским хозяйством и научными наработками в этой сфере. И вот в очередной свой приезд Хрущев захотел посмотреть новый центр сельскохозяйственной науки, который находился в районе поселка Докучаево. Однако дорога от аэропорта до этого центра была плохой, а кто-то говорит, что ее не было совсем.

Когда в городе узнали о посещении Хрущевым центра, то, по слухам, за одну ночь в поле проложили асфальтированную дорогу.

Где находился Хрущевский тракт, остается загадкой Фото: Олег УКЛАДОВ

- Потом дорогу забросили за ненадобностью. И сейчас точно неизвестно где она проходила. Кто-то называет Хрущевским трактом дорогу в районе Солнечной Поляны, но это, скорее всего, ошибка, так как она шла к Научному городку. Другая версия - это нынешние улицы Панфиловцев, Ленинградская и далее в сторону улицы Островского. Вот это более реально, так как там дорога там была и вполне возможно, что перед приездом Хрущева ее пытались подремонтировать или заасфальтировать, - отметил Данил Дегтярев.

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