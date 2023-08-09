Вечерняя экскурсия в Нагорном парке Фото: Александр Коровниченко

Для тех, кто не верил, что Барнаул может стать туристическим городом, спешим сообщить – вы глубоко заблуждались! Нынешнее лето бьет все рекорды по востребованности различных экскурсионных программ. Неожиданно для многих экскурсии в «столице мира» стали одним из самых популярных видов досуга. Корреспондент «Комсомолки» решил лично убедиться в этом и отправился на… ночную экскурсию. Да-да, у нас есть даже такие!

По ночному городу

Чтобы определиться с экскурсией, решаю воспользоваться обычным поисковиком в браузере. Предложений находится большое количество - «Ночь мистики», «По следам маньяка», «Тайна утопленницы» и т.д. Выбираю прогулку по «Нагорному кладбищу». Начало экскурсии - 22:00. Стоимость - 500 рублей. Оплатить можно сразу по ссылке, которую присылают на почту после регистрации, либо на месте наличными.

Вечерняя экскурсия в Нагорном парке Фото: Александр Коровниченко

На место сбора прихожу заранее, чтобы пообщаться с экскурсоводом – Анастасией. Узнать ее не составило труда по громкоговорителю и бейджу. Анастасия рассказывает о том, что спрос на экскурсии большой:

- Сегодня будет около 30 человек. Бывает и больше приходит. Часто провожу экскурсии для людей из других городов. Недавно даже были двое русскоговорящих американцев.

На экскурсию действительно пришло около 30 человек. Но когда двинулись по маршруту, замечаю, что людей вокруг становится больше. Одни прохожие останавливаются на несколько минут, чтобы послушать экскурсовода. Другие и вовсе проходят с нашей группой несколько точек.

- Такое постоянно происходит, что к группе прибиваются прохожие, - отмечает экскурсовод Анастасия.

Вечерняя экскурсия в Нагорном парке Фото: Александр Коровниченко

В рассказе экскурсовода переплетаются как истории реальных известных людей, похороненных в Нагорном кладбище, так и легенды о призраках. Вот, например, вы знали, что с Нагорным парком и набережной Оби связано три мифа о призраках невест?

- Их условно можно разделить на добрую, злую и нейтральную, - рассказывает наш экскурсовод. - Про злого призрака многие слышали. Это, якобы, девушка, которую перед свадьбой бросил жених, и она с горя сбросилась с Нового моста. С тех пор ее душа ходит по мосту и пытается остановить машины, где едут мужчины.

По словам экскурсовода, истории часто дополняют сами гости экскурсий. Подтверждение этому находятся и в нашей группе. Например, были на экскурсии люди, которые в советское время отдыхали в парке ВДНХ и с теплотой вспоминали пруд в этом месте. Когда мы подошли к Новому мосту, одна из женщин рассказала историю своей семьи:

- У меня мама работала в управлении, которое проектировало мост, - говорит женщина. - Она знает число болтов на каждом пролете. Рассказывала и о том, как из-за ошибки архитектора изначально неправильно рассчитали максимальную нагрузку моста, в итоге потом пришлось перестилать пролеты и укреплять опоры.

Вечерняя экскурсия в Нагорном парке Фото: Александр Коровниченко

Экскурсовод Анастасия рассказала, что интересные отзывы могут приходить от людей и после экскурсии:

- Во время экскурсии по набережной я рассказываю малоизвестную в Барнауле историю трагедии теплохода «Путейский-13». Судно с таким номером затонуло 13 июня 1993 в 13 часов, проходив по Оби 13 лет. Теплоход в столкнулся с другим судном и затонул за несколько секунд. Однажды кто-то записал кусочек этой экскурсии на видео и выложил в сеть, это увидела моя знакомая и написала мне, что это ее отец управлял тем судном. Вот такие бывают совпадения!

Вот так общими усилиями экскурсия превратилась в мистическую, но при этом познавательную прогулку.

Бесплатные экскурсии

Есть в городе и уникальный проект бесплатных экскурсий от краеведа Данила Дегтярева. На бесплатные экскурсии спрос большой – число посетителей может варьироваться от 50 до 150 человек.

- В Барнауле, несмотря на все проблемы и недоработки, туризм развивается, - говорит Данил Дегтярев, - причем в последние несколько лет весьма активно. А все благодаря тому, что массовый выезд на дешевые курорты за границу стал затруднителен, поэтому жители России поехали по стране. В том числе в Горный Алтай, а по пути все чаще заезжают в Барнаул. Положительно повлияла на ситуацию и появившаяся туристическая инфраструктура, и увеличившееся предложение для туристов - новые музеи, экскурсии, события и т.п.

По словам краеведа, число экскурсантов из других регионов России в данный момент не большинство, но их число растет.

- Особенно поток иногородних возрастает летом, когда я вожу группы из Москвы, Петербурга, других городов Сибири, - рассказывает Данил Дегтярев. - Иностранцев почти не бывает, если не считать таковыми гостей из Казахстана или Киргизии.

По словам Данила Дегтярева, для бесплатных экскурсий он подбирает хорошо знакомые ему исторические темы и старается, чтобы они не были «заезженными». Часто экскурсии посвящены юбилеям или годовщинам каких-то важных событий. Ближайшая бесплатная экскурсия состоится уже 10 августа в 19:00.

Аудиогид для всех

При желании можно отправиться и на экскурсию по Барнаулу и одному, без экскурсовода. Для этого совсем недавно в историческом центре города на тротуарах оформили красную линию. Это первый в городе экскурсионный маршрут с аудиогидом.

Экскурсионный маршрут с аудиогидом в Барнауле Фото: Александр Коровниченко

По пути следования можно увидеть QR-коды, с помощью которых попадаешь на сайт аудиогида и слушаешь увлекательную историю барнаульских достопримечательностей, рядом с которыми находишься. Маршрут с красной линией – кольцевой, поэтому зайти на него можно в любом месте и двигаться в любую сторону. Каждая точка пути расскажет свою историю без привязки к другим пунктам.

Экскурсионный маршрут с аудиогидом в Барнауле Фото: Александр Коровниченко

Протяженность «Исторической линии» составляет 2 км. На то, чтобы пройти неспешным шагом весь маршрут и прослушать все истории, понадобится около 1 часа 20 минут. Отправляясь на этот маршрут, не забудьте зарядить телефон!

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Константин Борнеман, профессиональный экскурсовод:

- В плане туризма наш город явно развивается. Ярким показателем является то количество экскурсоводов, которое появилось за несколько лет. У людей растет спрос к истории Барнаула и Алтайского края. В городе уже можно и про здания почитать, пройдя по QR-кодам, и про улицы, и фотографии посмотреть. Интереснее стало. Я сравниваю с тем, что было в начале 2000-ых и сейчас. Как говорится, небо и земля!

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