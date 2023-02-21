По словам врача, подготовка к беременности должна длиться минимум 3-6 месяцев Фото: Минздрав Алтайского края

С 20 по 26 февраля в России проходит Неделя ответственного отношения к репродуктивному здоровью и здоровой беременности. О том, как правильно подготовиться к этому этапу в жизни, «КП» поговорила с заведующей женской консультацией краевой клинической больницы скорой медпомощи №2 в Барнауле, акушером-гинекологом Ириной Владимировной Пьянковой.

- Ирина Владимировна, сейчас чаще женщины осознанно готовятся стать мамой или приходят к гинекологу уже по факту беременности?

- К сожалению, процент пар, планирующих беременность, очень низкий. В основном, они отменяют контрацепцию, попытаются раз, попытаются два – беременность не наступает. Только тогда идут к врачу. В идеале – как только мысль родилась в голове о ребенке, нужно идти женщине – к гинекологу, мужчине – к адрологу-урологу. Мы выясняем уровень и общесоматического здоровья, и репродуктивного. По результатам обследования не более 10% женщин будут здоровы, остальные будут иметь те или иные проблемы.

– Какие проблемы со здоровьем, мешающие нормальному протеканию беременности, чаще всего встречаются у женщин?

– Много экстрагенитальных патологий, патологий эндокринных органов, включая гипотериоз, часто встречается сахарный диабет, который выявляется во время беременности, гипертонические болезни. Серьезная проблема – ожирение. С избыточной массой тела женщины сразу попадают в группу риска по невынашиванию. Также нас захватила анемия. До момента вступления женщины в беременность делается акцент на обязательном приеме препарата железа как профилактики скрытой анемии, так называемого латентного дефицита железа.

– Почему такой акцент делается на нехватке железа, какие это несет риски?

– Железо – это естественный переносчик кислорода. Ребенок дышит через крови матери. Если человеку не хватает кислорода, каждая клетка работает в дефиците. Отсюда – задержка в развитии, многоводие, преждевременные роды. Анемия при беременности может привести даже к гибели плода.

– За какое время в идеале нужно готовиться к беременности?

– Минимум 3-6 месяцев. Дело в том, что именно на 3 месяца изначально мы назначаем и препараты фолиевой кислоты с целью профилактики порока развития нервной трубки, плюс препараты железа и йода. Также оцениваем уровень витамина Д, так как мы живем не в очень хорошей зоне по уровню инсоляции. Собираем анамнез, определяем, к каким специалистам нужно дополнительно отправить. Наша задача - сделать так, чтобы женщина вышла на нормальное зачатие, нормальное течение беременности и нормальные роды с учетом имеющихся возможностей. Для каждой женщины подготовка к беременности будет индивидуальной.

– Можете ли назвать универсальные витамины, которые нужно принимать всем женщинам?

– Универсальными остаются препараты железа, так как менструирующие женщины всегда теряют кровь, но дозировку нужно подбирать с врачом. Плюс это фолиевая кислота, независимо готовитесь вы к беременности или нет, в профилактической дозировке 400 мкг, а также витамин Д. Кальций, Омега-3, йод – уже назначаются индивидуально.

– Какой возраст считается оптимальным для рождения первого ребенка?

– Раньше идеальным возрастом считалось 20-25 лет, сейчас он отодвинулся до 28. Есть женщины, которые приходят к 40 годам рожать впервые. Но, надо помнить, что у нас уже к 35 значительно снижается овариальный резерв. К тому же с возрастом накапливается багаж болезней, которые влияют на протекание беременности и роды. У меня диссертация была посвящена юным первородящим. Так, у девушек 15-17 лет беременность протекала лучше, чем у взрослых первородящих.

– Есть ли универсальные советы по сохранению репродуктивного здоровья?

–Не существует универсального подхода ко всем женщинам. Все начинается с заботливого отношения мамы к здоровью девочки, правильных установок в семье. Ребенок должен видеть пример. Я думаю, главное – это любить и уважать себя, из этого вытекает и ответственное отношение к своему здоровью в целом.

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