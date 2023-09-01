Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

«Облако-рай» — это лирическая комедийная история Коли, чья жизнь будто бы затяжной скучный сон. Коля – простой провинциальный парень, который воскресным днём не смог найти себе занятие, и не придумал ничего лучше, чем уехать... Куда? Туда!

Нет, Коля не собирался никуда ехать и отъезд из маленького захолустного городка даже не был его мечтой. Он просто возьми, да скажи от скуки своим друзьям, что уезжает далеко. Когда? Да сегодня же вечером! Да даже без чемодана! Да даже, оставив свою любовь.

И началось. На проводы Коли сбежались все, попутно разбирая непритязательное имущество Коли, а взамен у него теперь есть чемодан. Да только положить в него нечего. И ехать некуда.

Проводы Коли в «большой мир» - центральный сюжет спектакля, а провожатые - друзья, соседи и случайные люди. Прощание с этим простоватым пареньком превращается в историю маленького человека, который в одночасье вырос. В глазах других людей:

«Я раньше тебе не завидовал никогда, нечему было! А теперь завидую!».

Декорации заслуживают отдельного внимания. Создателям спектакля удалось воссоздать дух 90-х, а яркие костюмы и не менее яркая игра актеров окончательно погрузила во время, когда жизнь хотелось раскрасить. Найти бы повод…

И музыка! Поющие актеры на сцене драматического театра, чье живое исполнение создает настроение праздника, пусть немного грустного, но все же праздника.

Премьера спектакля «Облако-рай» состоится 1 сентября в Театре драмы в 18:30.

16+

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

Лирическая комедия «Облако-рай» Фото: Олег УКЛАДОВ

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