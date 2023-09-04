В Минздраве объяснили, почему в барнаульской поликлинике на ул. Юрина не принимают хирурги

О том, когда закончится ремонт, и все специалисты вернутся на свои места, в Минздраве не уточнили Фото: Олег УКЛАДОВ

В редакцию «Комсомолки» обратилась жительница Барнаула Анжелика Дорцвейлер. Женщина сообщила, что ранее ходила к хирургу в поликлинику на ул. Юрина, 210-а, по месту жительства. А теперь ее отправляют в другую поликлинику на ул. Малахова.

Однако добираться до другого медучреждения женщине тяжело – у нее больные ноги. И как быть в такой ситуации, горожанка не знает.

- Ноги плохо ходят. До своей поликлиники я еще нормально добираюсь – недалеко. А вот доехать до Малахова – задача сложная… Почему меня туда отправляют и возобновится ли прием хирургов в нашей поликлинике? – задается вопросом жительница Барнаула.

В Минздраве Алтайского края на запрос «Комсомолки» ответили, что трудности – временные. И связаны они с капительным ремонтом медучреждений.

- В настоящее время в КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» идет капитальный ремонт поликлиники по адресу ул. Малахова, 51 (корпус 4), следующий этап - поликлиника по адресу ул. Юрина, 210а. На время ремонтов произошло перераспределение отделений и врачей по работающим корпусам. Терапевтические участки с Малахова перешли на Юрина, а хирургическое отделение разместили в другом помещении по адресу ул. Малахова, 51 (корпус 6), - пояснили в Минздраве.

В министерстве отметили, что, это, конечно, меняет порядок вещей, и может быть неудобным для части пациентов. Но со стороны медицинской организации это «более рациональное использование кадрового ресурса и профессиональное развитие специализированных служб».

В случае, если пациент маломобилен, то узкий специалист может осмотреть его и на дому. Однако для этого необходима рекомендация лечащего врача – участкового терапевта.

О том, когда закончится ремонт, и все специалисты вернутся на свои места, в Минздраве не уточнили.

Справка КП

Амбулаторно-поликлиническое подразделение КГБУЗ «Краевая клиническая больница скорой медицинской помощи № 2» располагается по адресам:

- ул. Юрина, 210-а;

- ул. Малахова, 51;

- п. Казенная Заимка, ул. Цветущая,1;

- п. Научный Городок, 37, ПОМ 1;

- п. Березовка, ул. Центральная, 7;

- дневные стационары терапевтического профиля находятся по адресам: ул. Островского, 30; ул. Солнечная Поляна, 15.

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