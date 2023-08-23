Сами прививаются, а детям не дают. Алтайские медики рассказали об антиваксерах

В регионе продолжается вакцинация против гриппа Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжается вакцинация против гриппа. При этом некоторые жители региона скептически относятся к прививкам. Подробнее об антиваксерах на пресс-конференции рассказали медики.

– Многие в силу своих собственных убеждений противодействуют прививкам себе, семье и детям. Бывает непонятно, когда взрослые прививаются, а детям дают отказ, – отметила главный эпидемиолог региона Ирина Переладова.

Елена Цапко, заместитель главного врача детской городской поликлиники №3, добавила, что медики спрашивают у противников прививок, почему они не хотят делать уколы, и чаще всего развернутого ответа, подкрепленного фактами, нет.

– Первое, что может напугать – осложнения, но с этим никто не сталкивался. Вакцинация – единственный метод, который защищает от заболевания и предотвращает все неблагоприятные исходы, – сказала Елена Цапко.

По ее словам, небольшой процент отказов от прививок связан с религиозными убеждениями. Другая часть пациентов верит в мифы о вакцинации.

– Пытаемся объяснять, ведь все в доступе – в каждой упаковке вакцины есть инструкция, с ней можно ознакомиться, – говорит медик. – Также вопросы можно задать врачу. К сожалению, отказы аморфные и, с моей точки зрения, не поддающиеся логике. Очень мало объективного.

Она добавила, что с родителями беседуют и рассказывают им о том, что делать прививки – безопасно. После этого некоторые сомневающиеся меняют свое мнение. При этом антиваксеры в Алтайском крае в меньшинстве.

– Достаточно большое количество родителей осознанно идут на вакцинацию. Еще вакцины не было, а они интересовались, понимая, что нужно прививаться в августе и первых числах сентября, – добавила заместитель главного врача детской поликлиники.

Напомним, в Алтайский край уже поступило 290 тысяч доз вакцины «Совигрипп» и почти 150 тысяч «Ультрикс квадри». Взрослым прививку ставят один раз одной из этих вакцин, решение принимает врач. Детей же прививают только препаратом «Ультрикс квадри». Всего в рамках национального календаря профилактических прививок в 2023 году в регионе планируют привить более 1,3 миллиона человек. Иммунная прослойка против гриппа должна составить 60% от всего населения региона.

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