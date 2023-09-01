Рубцовского школьника оправдали по делу о нанесении травмы тренеру

Краевой суд посчитал, что Артем Кузик не виноват Фото: Олег УКЛАДОВ

В июне «Комсомолка» рассказывала историю рубцовского подростка-футболиста Артема Кузика, которого городской суд признал виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью тренеру команды соперников Игорю Мананникову. На днях Алтайский краевой суд отменил это решение. За Артемом признали право на реабилитацию, а это значит, что теперь он может получить компенсацию от государства за то, что его необоснованно признали виновным.

Справедливое решение?

Случай, из-за которого Артем оказался на скамье подсудимых случился на матче по мини-футболу. Футболист, следуя за мячом, пробежал мимо тренера и задел его локтем. Этот момент попал на видео: Артем бежит мимо Мананникова, якобы ударяет его, но тренер не меняет своего положения. И все же, после матча «скорая» увезла тренера в больницу, где он попал на операционный стол с тупой травмой живота.

Рубцовский суд назначил Артему 1 год условно и передал его под родительский контроль на 1,5 года, а также обязал семью выплатить полмиллиона рублей пострадавшему тренеру.

Обвиняемая сторона тогда не согласилась с вынесенным приговором. Адвокаты Кузика указывали на очевидные противоречия в деле и подали апелляцию.

По мнению рубцовского суда и потерпевшей стороны, Артем намерено ударил тренера в живот, чем причинил ему тяжкий вред.

Адвокат Артема Олег Пронин рассказал «Комсомолке» о том, что происходило в рубцовском суде, назвав заседание полнейшим беспределом. Суд не принял во внимание экспертизу видеозаписи матча с раскадровкой, на которой было видно, что Артем, пробегая мимо тренера, задел его. Но мог ли он нанести удар такой силы, который травмировал тренера настолько сильно? Именно над ответом на этот вопрос и бились адвокаты Артема – не мог, говорили они. Мог – утверждал адвокат тренера Дмитрий Крупин.

Момент вероятного удара. Скриншот youtube-канала Вести-Алтай

За Артема вступились многие жители Алтайского края, его команда и тренерский состав спортивной школы, где он занимался. История попала в поле зрения СМИ и многие искренне надеялись, что Артема оправдают.

В итоге Краевой суд вынес свое решение и решение это справедливое, считают все, кто поддерживал Артема.

- Я думаю, что суд согласился с доводами нашей жалобы и видимо, они смотрели видео, потому что Мананникову задавали вопросы, сомневаясь в его словах, - рассказал адвокат Олег Пронин.

Елена Кузик, мама Артема благодарит всех, кто поддерживал ее сына и их семью.

- Конечно, мы очень рады, мы почти два года боролись за сына и справедливость. Сегодня наш ребёнок наконец-то пошёл с улыбкой и счастливыми глазами на 1 сентября. Наша семья благодарна всем за поддержку, помощь и тем, кто до конца верил и был рядом с нами! – сказала она.

Еще не конец?

С точки зрения Игоря Мананникова, как раз в июне справедливость-то и восторжествовала, и он полностью согласился с решением суда.

- Многие преподносят, что все это выдумка, что денег хочу заработать, но мне ничего не надо, я просто хотел справедливости. Что-то еще сказать не могу, себя я не считаю виноватым, я пострадавший человек, который мог умереть, - говорил в беседе с «Комсомолкой» пострадавший в июне.

Что говорит Мананников теперь, неизвестно. Дозвониться до тренера не удалось. Но его адвокат Дмитрий Крупин дал понять, что это еще не конец.

- Нам совершенно не понятен смысл решения. Мы еще не видели мотивационную часть. Не могу пока ничего сказать о решении суда. Опять началась травля Игоря Мананникова в социальных сетях. Ему денежное взыскание побоку, ему принципиально добиться справедливости. Мы будем обжаловать решение суда. Прокуратура тоже будет обжаловать. Я бы еще понял без реабилитации, но так… Куда девать тяжкий вред здоровью – непонятно, - отметил Крупин.

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