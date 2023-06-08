Тренер из Рубцовска засудил школьника за полученную травму

Артема Кузика признали виновным в умышленном причинении вреда Фото: Олег УКЛАДОВ

Дело алтайского школьника, которого обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровья тренеру, окончилось обвинительным приговором. 29 мая суд Рубцовска признал 16-летнего Артема Кузика виновным и назначил ему 1 год условно и передал под родительский надзор на 1,5 года. Кроме этого, семья должна выплатить потерпевшему полмиллиона рублей.

Был ли удар?

Обычный матч по мини-футболу, проходивший в декабре 2021 в Рубцовске, окончился уголовным делом. Фигурантами дела стали школьник Артем Кузик и тренер команды соперников Игорь Мананников. Первый – обвиняемый, второй – потерпевший. Артем, по версии следствия, умышленно ударил тренера в живот, после чего Мананникова госпитализировали с острой болью. В больнице выяснилось, что тренер получил неполный разрыв части поджелудочной железы, разрыв брыжейки и внутренние гематомы. Мужчине сделали операцию.

Когда Игорь Мананников вышел из больницы, на Артема завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

В деле имеется видеозапись, на которой видно, что парень бежит за мячом, а чтобы его поймать ему пришлось пробежать между тренером и другим игроком. И вот в этот-то момент, как утверждает сам Мананников, парнишка и нанес удар, повлекший столь тяжелые последствия. А сделал он это, якобы потому, что его команда проигрывала, и у школьника возникла неприязнь к тренеру соперников. Была ли неприязнь сказать с уверенностью нельзя, но именно на этой версии настаивал обвинитель. Сторона защиты стоит на своем – удара не было. Потерпевшая сторона, конечно же, не сомневается в том, что удар был, причем - прицельный.

«Полнейший беспредел!»

Один из защитников Артема, адвокат Олег Пронин, не то, что не согласен с приговором, он считает, что на суде творился полнейший беспредел.

- После того, как прения окончились, я прямо в суде сказал: «Вы что делаете? Вы мальчишке хотите поломать жизнь по делу, по которому нет никаких доказательств, что он совершил преступление?». Ведь никаких доказательств действительно нет. Показания свидетелей обвинения противоречат видеозаписи. Прокурор города Рубцовска дал указание следствию сравнить и соотнести показания Кузика и Мананникова с видеозаписью матча, но следствие, проигнорировав указание, направило дело в суд. Это грубейшее нарушение, - рассказал защитник.

Сам Артем допускает, что касание могло быть. Подросток, пробегая мимо тренера, специально подпрыгнул и развернулся, чтобы не допустить столкновения: коснуться мог, но ударить - нет.

- Он просто бежал за мячом, - уверяет адвокат, ссылаясь на всю ту же запись.

Даже не шелохнулся?

Также Олег Пронин отмечает, что для таких телесных повреждений характерен акцентированный и достаточной силы удар, о чем в зале суда говорили и медицинские работники и приглашенный защитой специалист. И Мананников, с их слов, должен был хоть как-то на него отреагировать, но после того, как Артем пробежал мимо, тренер остался стоять в той же позе.

Момент удара. Скриншот youtube-канала Вести-Алтай

- Он стоял, скрестив руки на груди и даже не шелохнулся, будто ничего не произошло, - говорит адвокат.

Но его слова опровергает Дмитрий Крупин, адвокат Игоря Мананникова, приводя в качестве аргумента слова хирурга, который оперировал тренера.

- Хирург подтвердил на суде, даже не видя заключения судебных медиков, что это мог быть только направленный удар. И при таком направленном ударе потерпевший мог и не отреагировать. Показания хирурга согласовываются с показаниями Мананникова, — говорит адвокат потерпевшей стороны.

В перерыве матча Мананников действительно обратился с острой болью к медикам, а после игры его увезли на скорой. Теоретически травму он мог получить и в другом месте.

Дмитрий Крупин, однако, говорит о том, что тренер сразу сказал судьям матча, что Артем его ударил, но они ничего не видели, поэтому матч не остановили.

Из заключения экспертизы

В распоряжении редакции есть заключение комиссионной судебно-медицинской экспертизы, в которой сказано, что подобная травма могла быть получена твердым тупым предметом – это могла быть рука, нога, локоть, но экспертиза также допускает, что травма Мананникова могла быть получена и в результате падения:

«Данная травма образовалась у Мананникова И.В. от воздействия в живот твердым тупым объектом с ограниченной травмирующей поверхностью и могла быть получена как в результате удара таким объектом (например, рукой, локтем, ногой постороннего человека), так и в результате падения с предшествующим ускорением из положения стоя на плоскости (с высоты собственного роста) и ударе о выступающий твердый тупой предмет с ограниченной травмирующей поверхностью», - сказано в заключении.

В приговоре же, по словам Пронина, вторая часть заключения экспертизы опущена:

- Суд лукавит, приводя данные экспертизы в усеченном виде, - утверждает адвокат Кузика.

«Кина» не будет

На суде специалист со стороны защиты говорил, что удар нанести Артем не мог, и предоставил видео с раскадровкой. Однако судья, по словам адвоката, отказалась смотреть видеозапись. В ходе судебного заседания обвинитель и судья высказали мнение, что подтвердить подлинность записи нельзя, именно поэтому ее не приняли во внимание.

«По мнению суда, указанные доказательства, представленные стороной защиты, не отвечают требованиям допустимости.

Так, специалист Быков С.Ю., проводя исследование, об уголовной ответственности не предупреждался. Он, являясь специалистом в области компьютерной техники, дал заключение и показания относительно вопросов, которые к его компетенции не относятся и являются прерогативой суда.

Кроме того, даже в части его полномочий его заключения и показания сводятся к тому, что достоверно определить по записи, было ли касание с Мананниковым не представляется возможным. Далее специалист указал, что на основании своего личного анализа видеозаписи он пришел к выводу об отсутствии акцентированного движения локтем Кузика А.А., что к компетенции специалиста не относится и делать таких выводов он не в праве», - сказано в приговоре суда.

Адвокат же говорит о том, что на заседании суда специалиста предупредили об уголовной ответственности, и главное в этом не столько его показания, сколько видеозапись, на которой покадрово видно, что Артем не совершал этого преступления. Более того, он повторил устно все то, что было в письменном заключении.

Суд вынес приговор, но защита намерена его обжаловать Фото: Олег УКЛАДОВ

- На основании какого закона или иного документа суд решил, что ответы на вопросы, заданные специалисту, не входят в его компетенцию? Это риторический вопрос, - недоумевает Пронин.

Суд приобщил к делу видео специалиста с замедлением и раскадровкой, а также его заключение, но смотреть видеозапись отказался, а это, по словам Пронина нарушение права на защиту.

- Подтвердить, что никакого монтажа не было можно, но они не хотят этого делать! Кроме того, в деле имеется протокол следственного эксперимента, где тренер вместе со статистом показывает, где стоял он, и как Артем его ударил. Сравнивая фото из этого протокола и видеозапись можно обнаружить, что того, что показал Мананников на видео нет. Специалист все доказательства предоставил, но, повторюсь, суд не пожелал посмотреть видео с диска и заключение специалиста не принял во внимание, – утверждает Олег Пронин.

Дмитрий Крупин в свою очередь говорит о том, что видео само по себе не информативно, да и потом, это одно и тоже видео и ничего нового суд бы на нем не увидел:

- На видео ничего не видно, оно дает представление лишь о том, где стояли игроки, а сам момент удара скрыт. Суд при вынесении приговора опирался на показания свидетелей и показания экспертиз, а не на одну видеозапись. Только на одно видео ссылаться нельзя, приговор не может быть вынесен на основе одного показания, одного видео, только в комплексе.

«Хорошо, что я выжил»

Игорь Мананников согласен с приговором суда, и не понимает, почему виноватым делают его:

- Я ни в чем не виноват, у меня травма тяжелейшая. Это хорошо, что я выжил. Люди не видели ситуацию, если посмотреть игру от начала до конца, то можно проследить что и как было. Я ничего не выдумал, и сразу сказал, что он меня ударил и на видео это видно. Многие преподносят, что все это выдумка, что денег хочу заработать, но мне ничего не надо, я просто хотел справедливости. Что-то еще сказать не могу, себя я не считаю виноватым, я пострадавший человек, который мог умереть.

Дмитрий Крупин, адвокат Игоря Мананникова добавляет, что его доверитель хотел отказаться от моральной компенсации:

- Год назад мы собирались отказаться от моральной компенсации. Исковое заявление было написано в ходе предварительного следствия, на нервах, скажем так. Но летом прошлого года, когда поднялась волна в СМИ, когда Игорь Мананников прочел, что о нем пишут, как оскорбляют, он решил, что моральный ущерб мы взыскивать будем. Почему ему должно быть стыдно? За то, что он не умер? Если бы он умер, Кузик бы уже сидел, - заключил адвокат.

Парень забросил футбол

В спортшколе, где занимался Артем, все в шоке от приговора. Тренер школьника Эдуард Пучкин не видел, что произошло, но уверен, что умышленно причинить кому-то вред подросток не мог. Эдуард рассказал, что Артем пришел к нему заниматься после детского садика, его не единожды выбирали капитаном команды и все ему доверяли, он находил со всем общий язык.

Сейчас Артем бросил футбол, играть как прежде он уже не может.

- Он любил этот спорт, у него все получалось. Артем сейчас ходит на волейбол, но футболом заниматься ему стало психологически тяжело. Все переживаем - и ребята, и тренерский состав. Поддерживаем его, конечно, ребята созваниваются с ним, - поделился тренер Артема.

Защита намерена подать апелляцию, и в целом идти до конца.

- Мы будем бороться до победного, пока суд не вынесет справедливое решение, и справедливым в этом случае будет только оправдательный приговор, - отметил Олег Пронин.