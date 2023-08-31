Акробатка упала с высоты во время трюка в цирке в Барнауле

К девушке тут же подбежал сотрудник цирка. Скриншот видео из паблика «Barnaul 22» во «ВКонтакте»

31 августа в Барнауле во время выступления в цирке «Крокус» на ул. Власихинской (у супермаркета «Лента») упала акробатка.

Судя по видео в соцсетях, девушка рухнула с высоты на арену. При этом на ней не было никаких страховочных тросов. К ней тут же подбежал сотрудник цирка, а из зала начал доноситься шум. По неподтвержденным данным, у 25-летней девушки перелом руки и сотрясение мозга. Сейчас она находится в больнице.

- Девушке оказывается помощь. Дети в шоке, – написали очевидцы в паблике «Barnaul 22» во «ВКонтакте».

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку в связи с падением работницы цирка.

- Он поручил территориальному прокурору выехать на место происшествия для координации работы правоохранительных органов. Также прокуратура проводит проверку исполнения требований безопасности и охраны труда, предъявляемых к организации цирковых представлений, - сказала помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина

Тем временам, в комментариях горожане обсуждают происшествие:

- Как жаль, очень хорошее красивое шоу, были в воскресенье, девочка-гимнастика - молодец, умница, дай Бог здоровья ей!

- А сетку внизу нынче не модно натягивать?

- Сетка - это просто для смягчения падения, а страховка - это веревка. Разные вещи.

- Были там, очень классно она выступила, и страховку же одевала, в середине, правда. А тут, видимо, в начале упала…

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