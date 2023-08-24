После восьми вечера сложно уехать: куда жаловаться на перевозчиков Барнаула

Жалобы на работу общественного транспорта можно направлять напрямую руководству автотранспортного предприятия Фото: Олег УКЛАДОВ

Председатель комитета АКЗС по строительству, ЖКХ, транспорту и связи Игорь Панарин прокомментировал жалобу на работу общественного транспорта в Барнауле. Вопрос с призывом принять меры поступил от жительницы краевой столицы во время интернет-форума на сайте парламента.

- Общественный транспорт в городе перестает ходить в 7-8 вечера. №1, №29 - в восемь вечера на маршруте ни одного автобуса. Как заставить перевозчика выполнять обязательства? Маршрут №1 - одновременно в будни на линии 3-5 автобусов, а в выходные - вообще ни одного нет. Есть автобусы, где грязно. Есть автобусы, где по закону должны быть валидаторы, а по факту - нет, водители требуют переводить им на карту. Что делать и как быть? На такси каждый вечер не наездишься, – написала жительница Барнаула Нина.

В ответе на обращение Игорь Панарин отметил, что жалобы на работу общественного транспорта можно направлять напрямую руководству автотранспортного предприятия. Также можно обратиться в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула по номеру телефона: 371-617.

Отметим, что ответственность за соблюдение графика, а также чистоту в салоне лежит на перевозчике.

– Комитет АКЗС по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству подготовит запрос в администрацию города Барнаула для проверки указанных фактов и устранения нарушений в случае наличия таковых, - рассказала Игорь Панарин.

«КП» направила запрос в администрацию Барнаула с просьбой пояснить, до скольки по установленному регламенту должен ходить общественный транспорт.

Председатель комитета также напомнил, что руководство Алтайского края приняло решение о закупке 65 автобусов за счет специального казначейского кредита на сумму 800 млн рублей. Барнаул получит 41 из них. На баланс их возьмет «Горэлектротранс».

Также ранее в Барнауле вышли на маршрут новые большие автобусы. По каким маршрутам они ездят, можно почитать здесь.

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