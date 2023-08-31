Вскоре девочка должна вернуться к родным, но общественность требует разбирательств. Скриншот видео тг-канала «Семья права!»

Эта история, не поддающаяся объяснениям здравого смысла, произошла с семьей из Омска. Год назад девятилетнюю Настю забрали после ссоры родителей и передали под опеку многодетной опекунше цыганской национальности, которая проживает с детьми в алтайском городе Рубцовске. Мама и папа Насти уже год не видели свою малышку, но не теряют надежды, что вскоре она вернется домой, в родную семью, а этот кошмар закончится…

Ругань за стеной

Первыми о вопиющей истории рассказали правозащитники в телеграм-канале «Семья права!». Папа девочки является ветераном Чеченской войны, был ранен, награжден Орденгом мужества. Оба родителя девочки работают, имеют неплохую зарплату, трехкомнатную благоустроенную квартиру и дополнительно комнату. Казалось, эта семья имела все, и главной гордостью была дочка. Девочка хорошо училась в школе и занималась в художественной школе.

Жизнь семьи поделилась на «до» и «после» из-за большой ссоры между родителями. Мама и папа девочки так повздорили, что женщина уехала из дома, а отец взялся за бутылку. Девочка ушла ночевать к соседке и никому не сказала, где она находится. На следующий день женщина попыталась связаться с мамой девочки, но не смогла и сообщила об этом опеке. Настю поместили в приют «Гармония» и отказались возвращать родителям.

Родителям пришлось забыть про все споры и пытаться всеми силами вернуть дочь. До последнего они надеялись, что органы опеки разберутся в ситуации и передадут девочку родным, но увы… Опека, в свою очередь, подала иск в суд. По данным ведомства, родители Насти якобы злоупотребляли алкоголем. Правозащитники же отмечают, что мать девочки вообще не пьет, а отец может выпить, но не злоупотребляет. На учете семья не стояла. Суд не нашел оснований для лишения родительских прав, но ограничил родителей. Оспорить решение не получилось.

Незнакомым можно, а тете – нельзя?

Далее, со слов правозащитной организации, вся семья (родители, старший брат, бабушка и тетя) практически каждый день навещала девочку. Любой из родственников готов был забрать девочку под опеку, пока не урегулируется ситуация. Но оказалось все не так просто.

После того, как апелляционный суд не встал на сторону родителей, тетя девочки обратилась в органы опеки, чтобы забрать Настю. Но она сделала это устно, а не подала заявление. В ответ специалисты объяснили, что нужно пройти школу приемных родителей и собрать необходимые документы, так как она не является близкой родственницей ребенка. Женщина пошла на обучение, но в органах опеки заявили, что она к ним якобы не обращалась, так как нет письменного подтверждения.

Через месяц после этого девочка позвонила родным и сказала, что ее забирает приемная семья в другой город. Она даже не знала, где теперь будет жить. Тетя Насти обратилась в органы опеки, написала заявление, однако там ей отказали, сославшись на то, что она не прошла необязательное психологическое тестирование по мнению психолога. Пока женщина пыталась вновь пройти тестирование, девочку уже оформили под временную опеку. Новой приемной мамой Насти оказалась женщина цыганской национальности, которая живет в Рубцовске. Месяц временной опеки пролетел молниеносно, и вскоре опекунша оформила постоянную опеку. Тете же вновь отказали и предложили взять другого ребенка.

Как сейчас живет девочка?

В телеграм-канале уточнили, что новая родительница Насти выступает против общения ее с родными. Когда в опеку пожаловались на опекуншу, она позволила общаться семье с девочкой в мессенджере. Однако родные не всегда уверены, что печатает именно девятилетний ребенок. В новой семье путь в художественную школу для девочки оказался закрыт, а вместо английского языка она теперь якобы изучает цыганский.

Правозащитники уточнили, что в месяц опекунша получает за девочку около 60 тыс. рублей. В эту сумму входят алименты от родных родителей, официальные госвыплаты, пособие на содержание и вознаграждение приемных родителей.

О новой семье Насти мало, что известно. По данным канала, у женщины есть пятеро детей (родная дочь, три приемных мальчика и сама Настя). За один год она трижды меняла адрес. Сейчас дети и «мама» проживают в двухкомнатной квартире и готовятся играть свадьбу – опекунша выходит замуж.

Официально

После огласки ситуации в СМИ и соцсетях в историю вмешались официальные ведомства. Так, заместитель председателя правительства Омской области, министр образования региона Иван Кротт взял инцидент на контроль и пообещал разобраться.

- К вопросам жизнеустройства детей нельзя подходить шаблонно. За каждым решением органов опеки судьба ребенка и его родной семьи. С одной стороны, нас просят не вмешиваться в семейные дела, но, когда ситуация выходит из-под контроля, начинают справедливо спрашивать, где были ответственные за профилактику лица, - отметил чиновник.

По словам Кротта, по данному сообщению начали проверки прокуратура и следственное управление Омской области. Позднее состоялась встреча ряда чиновников и представителей общественности с родителями Насти. Основной задачей встречи было снятие ограничений в родительских правах.

- Хотелось бы отметить, что все присутствующие на совещании выступили за сохранение кровной семьи для ребенка, семьи, где ребенка любят и заботятся, где он растет в счастье и безопасности, - подчеркнул министр.

Власти области взаимодействуют с органами опеки Алтайского края и уполномоченным по правам ребенка Ольгой Казанцевой. Родителям пообещали помочь вернуть девочку в семью. Накануне опека Рубцовска сообщила, что готова передать ребенка родной тете. После этого родители наконец-то смогут обнять дочь и спокойно восстанавливать свои родительские права!

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