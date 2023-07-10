Думала, родинка, оказалось, клещ. Бийчанка две недели ходила с кровососом на теле

В этом году в Алтайском крае от укусов клещей пострадали 6,2 тыс. человек Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске женщина обратилась в частную клинику, чтобы удалить новую родинку. Прошла обследование и приехала на удаление. И тут ее ждал «сюрприз» - оказывается, на теле была не родинка, а клещ! Об этом случае сообщили в телеграм-канале бийской Городской больницы № 2.

После того, как стало понятно, что женщина две недели жила с клещом на теле, она обратилась в травмпункт городской больницы №2 в Бийске, где ей благополучно сняли кровососа. Так как он просидел на теле пациентки достаточно долго, то вводить иммуноглобулин не стали. Случай, когда клещ так долго находится на теле человека, кажется достаточно необычным:

- Чаще всего в своей практике мы снимаем с тела пациентов клещей не «старше» 5-7 дней с момента присасывания, - говорит Константин Сафьянов, заместитель директора по медицинской деятельности компании ООО «АСКО-МЕД-ПЛЮС». - Но в литературе описаны случаи, что сроки в 2 недели возможны в редких случаях. Видимо, это один из них.

По словам врача, клеща легко перепутать с родинкой. После присасывания он выглядит как темное пятно. Причем только в редких случаях от укуса клеща чувствуется боль или зуд. Поэтому нужно быть очень внимательным к своему телу и периодически осматривать себя после выхода на природу. Особое внимание уделять при осмотре нужно складкам на теле, где любят присасываться клещи: за ушами, в зоне паха, подмышки.

Всего же от укусов клещей в этом году пострадало уже 6,2 тыс. человек, сообщает Министерство здравоохранения края. Сейчас активность клещей идет на спад, но лучше не расслабляться и при выезде на природу иметь с собой репелленты и одевать защитную одежду. Опасность пострадать от укуса клеща сохраняется в течение всего теплого времени года.

ВАЖНО!

Если вас укусил клещ, незамедлительно обратитесь в поликлинику, где решится вопрос о введение иммуноглобулина. Препарат вводится человеку при обнаружении у клеща вируса энцефалита в течение 96 часов после присасывания.

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