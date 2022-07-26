В Алтайском крае обитает пять видов змей Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители Алтайского края стали чаще встречать змей и больших пауков. Так, в селе Фирсово местных жителей неоднократно пугали небольшие рептилии, которые «загорали» прямо на асфальте у «Марии-Ра». Биолог, сотрудник лаборатории «Музей природы» института биологии и биотехнологии АлтГУ Алексей Иноземцев рассказал, какие ядовитые существа водятся в регионе и что делать при столкновении с ними.

Какие виды змей обитают в Алтайском крае

Всего, по словам специалиста, в Алтайском крае обитает пять видов змей. Неядовитые - обыкновенный уж и узорчатый полоз; ядовитые - обыкновенная и степная гадюки и обыкновенный щитомордник.

- Барнаул окружен Обью, а змеи любят воду, поэтому местность для них удачная. Но в окрестностях города обычно встречаются ужи или полозы. Обыкновенная гадюка — очень редко: она любит влажные леса (село Озерки). Краснокнижную степную гадюку вообще крайне редко можно увидеть. Щитомордника в Барнауле тоже вряд ли заметишь - он прячется между камней в предгорьях, - поясняет специалист.

Тем не менее, возле некоторых населенных пунктов (например, у баз отдыха) встречаются большие скопления ядовитых змей, в том числе щитомордника. Иногда хозяева баз даже приглашают специалистов для отлова рептилий.

Алексей Иноземцев. Фото с сайта АлтГУ

Как отличить ядовитых змей от неядовитых

У узорчатых полозов окрас светлый: сероватый, коричневатый или зеленоватый, на голове - небольшой узор.

У ужа черный окрас с желтыми пятнами на затылке. Но иногда встречаются чисто черные ужи, которых можно перепутать с черной гадюкой.

Гадюки бывают не только черные, но и пестрые, внешне похожие на полозов, но без узорчиков.

Щитомордники тоже пестрые с поперечными кольцевыми полосами.

Что делать при встрече со змеей

Как поясняет биолог, при встрече со змеей ее лучше не трогать и не пытаться убить, а отойти в сторону. Если же вдруг пресмыкающееся укусило вас, нужно сразу обратиться в больницу. Смертельно опасных змей у нас в крае нет, однако реакция организма может быть непредсказуемой. В травмпунктах на эти случаи есть специальная сыворотка против змеиных укусов.

— Кстати, отсасывать яд самостоятельно нельзя: можно занести в рану инфекцию. А если во рту есть маленькие ранки, то через них яд быстрее всосется в кровь, - пояснил биолог.

Как выглядят тарантулы

В группе «Инцидент Барнаул» 25 июля появилось фото жуткого мохнатого паука, которого поймали в Ребрихе под детской кроваткой. Подобного на днях обнаружили в Благовещенке. В комментариях многие сошлись на том, что это тарантулы.

- Действительно, помимо змей, определенную опасность летом могут представлять тарантулы, которых в Алтайском крае достаточно. Их укусы не смертельны, но болезненны, поэтому при встрече их лучше никак не касаться, - предупредил ученый.

Размеры тарантулов – примерно со спичечный коробок. Тело паука густо покрыто волосками. Окраска: сверху буро-рыжая, снизу - черная. Часто встречается на полях, в садах и огородах (поэтому заползают в дома), на берегу рек и других местах с мягкой почвой.

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